李居明-馬年開工吉日大公開 揀對日子全年順景｜李居明大師會客室

丙午馬年大利財運，很多公司老闆正全力以赴籌備新一年的計劃，紛紛向我詢問：「馬年開年開工的大吉日究竟哪一天？」無論你是老闆還是打工仔，開市開工的吉凶影響全年運氣和生意。因此，很多明智的老闆都會聽我的話，選擇最好的日子才開市的！

年初一開工馬不停蹄

今年開市吉日要記住1459，就是年初一、年初四和年初五及年初九，這4日就是大吉日了！

為何我要選大年初一開工，有甚麼玄機呢？其實，今年大年初二雖是傳統的開年日，由於今年大年初二為癸亥日，是六十甲子中最後一格，天干地支皆為陰性，代表最絕之數，故不宜作開市的日子。

我提議大家可提早在大年初一（西曆2月17日星期二）作開工開市儀式。吉時為上午9至11時（巳時）及未時（下午1時至3時），次選中午11時至1時。即使不打算正式上班，大家可選在大年初一主動打電話或發訊息給上司、客戶和同事拜年，說聲「我已開工了！」，以示開啟全新一年的工作。馬年人人都應該馬不停蹄，勤力做事，早點開工，不要休息！

政府初四開工大利港運

其次，年初四（西曆2月20日星期五）也非常有利，吉時為上午7時至9時，及中午11時至1時，是日沖羊肖老闆。這一天正好是農曆假期後首個返工日，政府機構亦會在此日開工，這是一個好預兆，象徵香港在新的一年運勢旺盛，全年順景。

此外，年初五（西曆2月21日星期六），吉時為中午11時至1時。平時為上午9時至11時。是日沖猴肖老闆。

若可以晚些時候開工，年初九（西曆2月25日星期三）則是更佳的選擇，吉時為中午11時至下午3時，平時是上午9時至11時。此日更是「一粒萬倍日」。如果私人機構可自由安排時間，用大年初九大吉日開工為最佳選擇，是日沖鼠肖老闆。

年初七開工大陷阱

值得注意的是，今年最大的開工陷阱日是大年初七（西曆2月23日星期一），相信很多人都會中招。原因此日是農曆年假期後的第一個星期一，很多公司會放多幾日假，選這天正式上班。中國傳統文化忌「七」數，因「七」數是輪迴死亡密碼，逢七年沖太歲，故以「人人生日」的「生」字沖走個「死」字，講究些不用初七開工的！

因此，建議大家提前在大年初一、初四或初五作開工儀式，以避開年初七開工。

