年廿八大掃除｜家居清潔4大禁忌！誤用清新劑可致氣喘/偏頭痛 消委會教正確用法+產品建議

生活百科
更新時間：11:15 2026-02-08 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-08 HKT

農曆新年將至，每家每戶除了準備團年飯、封利是，每到年廿八更要為家居大掃除，象徵去除穢氣，迎接新一年。不過在進行家居清潔時，每當用到各類清潔劑就要注意4大禁忌，以免在過程中導致身體不適，甚至引起氣喘、偏頭痛等情況。消委會「樂齡消費一站通」平台近日分享如何正確使用清潔劑，以及選擇清潔產品的建議，即睇詳情！

年廿八大掃除家居清潔4大禁忌！誤用清新劑可致氣喘/偏頭痛

為家居進行大掃除，少不了要使用清潔劑，間中或會用到空氣清新劑。不過，使用時除了講求清潔效果，亦要顧及使用安全。浴室清潔劑和空氣清新劑雖然方便易用，不過消委會提醒，使用期間要注意4大禁忌，否則對人體帶來健康影響。

除了要仔細閱讀產品使用方法，消委會提醒在使用浴室清潔劑時，切勿混合使用不同清潔劑，同時亦要注意不要與食物及藥物一同存放；在使用空氣清新劑時，勿噴向人、動物或食物，同時要遠離熾熱的表面或熱源、火源和電源。

此外，部份空氣清新劑產品含揮發性有機化合物（VOC）和香料致敏物，約20%人士暴露於空氣清新劑後，有機會出現呼吸道問題、皮膚問題、氣喘及偏頭痛等不適症狀，建議最重要是找出異味源頭，避免過度依賴空氣清新劑。

消委會教正確安全用法 6點選購環境友善產品

消委會同時指出正確使用浴室清潔劑方法，除了使用前要先閱讀產品說明，使用時要戴上防護膠手套和護目鏡，並確保空氣流通。使用空氣清新劑時，同樣要細閱並遵從產品的使用說明，使用後如感不適應離開，並打開門窗通風，產品需存放於乾爽、陰涼及通風良好的地方。

如果想選用環境友善產品，消委會建議可遵從以下6點：最低含量有害化學物質（避開含腐蝕性/強刺激性的物質）、來自橘類植物、種子、松油等生物基（biobased）的可再生資源、較低含量揮發性有機化合物（volatile organic compunds，VOC）、易生物降解物質、酸鹼值接近中性（pH4-9.5）以及不含香料的產品。

文:RY

資料及圖片來源:樂齡消費一站通

