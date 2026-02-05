好人好事！港女趕搭港鐵誤跌「金御守」 女乘客神救援助失而復得 網民：真正福星高照！

近年流行將心愛公仔或飾物掛在手提袋上，不過有時趕忙起來，或有機會遺下掛飾而不自知。最近，有港女在社交平台分享一宗好人好事，稱在港鐵上水站月台急忙趕車，誤跌新入手的Kuromi御守金片，正當車門準備關上時，竟有一位女乘客從車門外以「神招」助失而復得。驚魂未定的女事主向熱心女乘客示意感謝，直言自己：「我當刻係眼泛淚光！」

港女港鐵趕車誤跌御守金片 女乘客「神招」助失而復得

近日，一名港女於港鐵上水站月台匆忙趕上到站的列車，當車門快將關上時，一位貌似同樣趕車的女乘客，突然把握車門尚未關上的一刻，利落地將一物品拋入車箱，女事主目擊當下被嚇壞，「以為係恐怖襲擊，點知係一嚿熟悉嘅物件。」原來，熱心女乘客拋入車箱的是女事主遺下、剛入手兩天的「Kuromi」福星高照御守金片。

女事主發現後，隨即望向車窗並用手勢向好心人示意感謝，形容對方喘着氣，「面都紅晒，個感覺完全係拼了命都要將呢嚿嘢交返到我手上」。女事主於接下來的車程仍未回過神來，不敢相信自己的遭遇，認為好心人反應極快，「佢咁短時間之內做到個咁嘅決定，佢真係好強，反應係超級快」。女事主於網上社交平台分享此事，希望藉着網絡向好心人表達謝意，「真係真係萬分感激！」

網民恭喜：真正福星高照！

對於女事主遇到的好人好事，不少網民為結局感高興，更直言這塊御守金片有如其名：「真正福星高照！」、「睇嚟呢個御守金片係得喎」、「個掛件即刻好有價值，無價！好好收起佢啦」。有網民提醒女事主要扣緊御守，「扣得唔穩陣啊，要加工」，女事主補充已即時打上5個死結，以防同類事件再次發生。

有網友更大讚好心人眼界準且反應快，光看文字已同樣感到激動，「佢眼界都好準，唔係跌落路軌」、「完全想像到佢好強」、「你未嚟得切發現佢唔見咗，就已經昇華到失而復得嘅階段」。不少網民都希望好心人能夠看到這篇帖文，「等佢知道今日做咗件好有意義嘅事，大家為事主嘅失而復高興同時，亦為佢嘅暖心舉動而覺得人間有愛」。有網民表示香港人其實很熱心助人，更分享自己乘坐港鐵時遇到的好人好事，「我試過衝入地鐵甩咗一邊耳機，搭一站返去，有個女仔行埋嚟比我，我開心到癲咗」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads