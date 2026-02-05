Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

好人好事！港女趕搭港鐵誤跌「金御守」 女乘客神救援助失而復得 網民：真正福星高照！

生活百科
更新時間：17:16 2026-02-05 HKT
發佈時間：17:16 2026-02-05 HKT

近年流行將心愛公仔或飾物掛在手提袋上，不過有時趕忙起來，或有機會遺下掛飾而不自知。最近，有港女在社交平台分享一宗好人好事，稱在港鐵上水站月台急忙趕車，誤跌新入手的Kuromi御守金片，正當車門準備關上時，竟有一位女乘客從車門外以「神招」助失而復得。驚魂未定的女事主向熱心女乘客示意感謝，直言自己：「我當刻係眼泛淚光！」

港女港鐵趕車誤跌御守金片 女乘客「神招」助失而復得

近日，一名港女於港鐵上水站月台匆忙趕上到站的列車，當車門快將關上時，一位貌似同樣趕車的女乘客，突然把握車門尚未關上的一刻，利落地將一物品拋入車箱，女事主目擊當下被嚇壞，「以為係恐怖襲擊，點知係一嚿熟悉嘅物件。」原來，熱心女乘客拋入車箱的是女事主遺下、剛入手兩天的「Kuromi」福星高照御守金片。

女事主發現後，隨即望向車窗並用手勢向好心人示意感謝，形容對方喘着氣，「面都紅晒，個感覺完全係拼了命都要將呢嚿嘢交返到我手上」。女事主於接下來的車程仍未回過神來，不敢相信自己的遭遇，認為好心人反應極快，「佢咁短時間之內做到個咁嘅決定，佢真係好強，反應係超級快」。女事主於網上社交平台分享此事，希望藉着網絡向好心人表達謝意，「真係真係萬分感激！」

網民恭喜：真正福星高照！

對於女事主遇到的好人好事，不少網民為結局感高興，更直言這塊御守金片有如其名：「真正福星高照！」、「睇嚟呢個御守金片係得喎」、「個掛件即刻好有價值，無價！好好收起佢啦」。有網民提醒女事主要扣緊御守，「扣得唔穩陣啊，要加工」，女事主補充已即時打上5個死結，以防同類事件再次發生。

有網友更大讚好心人眼界準且反應快，光看文字已同樣感到激動，「佢眼界都好準，唔係跌落路軌」、「完全想像到佢好強」、「你未嚟得切發現佢唔見咗，就已經昇華到失而復得嘅階段」。不少網民都希望好心人能夠看到這篇帖文，「等佢知道今日做咗件好有意義嘅事，大家為事主嘅失而復高興同時，亦為佢嘅暖心舉動而覺得人間有愛」。有網民表示香港人其實很熱心助人，更分享自己乘坐港鐵時遇到的好人好事，「我試過衝入地鐵甩咗一邊耳機，搭一站返去，有個女仔行埋嚟比我，我開心到癲咗」。

文:RY
資料及圖片來源:Threads

延伸閱讀：移加港女貪玩 結婚鑽戒遺失冰天雪地！遍尋不果發文求救：好對唔住我老公 好心人1招搵返感動網民

 

 

最Hit
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
荃灣便利店八達通增值$100 慘變倒蝕$400 苦主因一事自責不已 網民發功獻追討妙計｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理
六合彩買8個號碼半注複式 美少婦僅花呢個數捧走近$10萬 網民頓悟一條人生哲理｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站/流動銀行都有 自助撳錢換新鈔！
迎新鈔提款機2026｜滙豐/恒生ATM位置+營業時間！港鐵站櫃員機都有 自助撳錢換新鈔！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
校長分享AI教學實戰轉型心得 政府方向清晰 各校宜按情況靈活推行
教育資訊
9小時前
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒
生活百科
7小時前
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
劉德華老婆朱麗倩近照激罕流出  眉清目秀氣質驚人  被爆當天王嫂細節：做得好辛苦
影視圈
4小時前
直升機出動搜救。楊偉亨攝
00:40
屯門青山男子跌落山 一度抓緊樹枝 直升機救起送院
突發
4小時前
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
政府再推長者餐飲優惠券！$25食盡8大連鎖餐廳 大家樂/太興/大快活/麥當勞
飲食
5小時前
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
74歲《尋秦記》男星首揭曾患淋巴癌 兩度大病徘徊生死邊緣 感激亡妻隱瞞病情學醫救夫
影視圈
8小時前
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
11:24
謝寧曲奇店再開分店獲「老公」撐場 苗僑偉讚Bosco拎視帝實至名歸：本色演出把口衰過我 黃日華腳痕靠睇波止癢
影視圈
2026-02-04 14:45 HKT