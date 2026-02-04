花展2026｜香港花卉展覽3.20起維園開鑼！紫羅蘭入選主題花+3大焦點活動（附開放時間/門票）

花卉展2026｜2026年香港花卉展覽（花展）將於3月在銅鑼灣維多利亞公園舉行，每年花展吸引約200多個來自本地、內地及海外的機構參展，打造繽紛多彩的花海世界！2026年香港花展的主題花為「紫羅蘭」，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，洋溢無限活力與喜悅氛圍。今年香港花展將舉行多項比賽並設有逾50個攤位，售賣各式飲品小食、手工藝品、花卉等，即睇2026花展活動詳情！

2026香港花卉展覽3.20起維園開鑼 紫羅蘭入選為主題花

2026年香港花卉展覽由3月20日起假維多利亞公園舉行，今年主題花為「紫羅蘭」，並以「花語尋『香』— 細味城市特色」為主題，洋溢無限活力與喜悅氛圍。紫羅蘭幽香馥郁，色彩斑斕，在繁華都市一隅悄然綻放，完美融入富香港特色的園林景致，其花語代表永恆的愛情羈絆、永恆之美、快樂富足的生活。花展吸引逾200個本地、內地及海外機構及團體參與，數十個參展機構呈獻悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及色彩繽紛的園景設計，供遊人欣賞。

繪畫比賽/植物展品比賽/設逾50攤位

入場人士除了欣賞各地花卉美態外，還能細賞本地、海外園藝的盆裁、花藝擺設及園景。展覽期間，大會更會舉行繪畫比賽、植物展品比賽等，讓學生們展現他們繪畫及花藝作品，場內更有逾50個攤位售賣港式小食及飲品，讓大家邊享受美食一邊賞花。此外，大會鼓勵市民以環保方式參與花展，包括乘坐公共交通工具往返場地，自備水樽、食物盒、餐具及環保袋，避免使用即棄物品，善用場內回收設施及避免浪費食物，將廚餘放入廚餘回收箱。

香港花卉展覽2026

日期：3月20日至29日

時間：上午9:00 至 晚上9:00

地點：香港維多利亞公園

入場費：$14、$7（4至14歲兒童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者）

*平日入場優惠：60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者免費參觀 **每名殘疾人士只可與一名同行照顧者同享優惠 查詢：2601 8260

文:RY

資料及圖片來源：康文署