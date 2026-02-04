銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償 醒目港人2招擊退騙徒

近年街頭騙案層出不窮，最近更湧現一種被稱為「碰瓷黨」的新型騙案，部分個案與交通意外有關，亦有騙徒會在街頭聲稱被撞倒，其手機因墮地損壞而向受害人索取賠償。近日，有港人表示於銅鑼灣鬧市遇上「傳說中嘅碰瓷黨iPhone版」，該名疑似騙徒稱被撞後手機損壞，要求事主以微信方式作出賠償，醒目事主隨即識破，並以2招嚇退對方。詳情即看下文！

銅鑼灣鬧市現手機碰瓷黨！稱被撞跌iPhone要求微信賠償

有港人於社交平台發文，指「今日終於見識到傳說中嘅碰瓷黨iPhone版」。事緣，事主日前途經銅鑼灣地標時代廣場「大電視」，突然有一名女子趁他轉身時「隊咗隻手出嚟」，接著赫然發現一部手機掉在地上。該名女子隨即向事主表示自己是遊客，而手機則被事主撞跌損壞，稱要替換手機屏幕，逐提出索償。

事主當時已意識到是「碰瓷黨」騙案，惟仍然爽快答應要求，對方則以另一手機出示微信賬號，要求事主透過微信支付賠錢。隨後，事主向著顯示微信賬號的手機，「好有禮貌咁望住佢部電話微笑」，被該名女子追問「點解仲唔過錢」，事主則回應道：「你是不是要『微笑』（取普通話『微信』諧音）支付？而家我笑咗啦你仲唔走？」對方責問「玩甚麼？」事主以「聽唔明你講乜」為由，並提議「而家報公安」，成功令對方立刻離開。

網民驚訝：原來真係有！

對於事主的經歷，有不少網民對香港街頭出現手機碰瓷黨感驚訝，直言「原來真係有。」有人則不屑「碰瓷黨」的行騙方式，「果然好方法，碰一碰又可以叫人俾錢」，事主則回應表示「佢部爛phone（iPhone）都唔知一日跌幾多次」。

文：TF

資料及圖片來源：facebook

————

