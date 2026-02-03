元朗街坊買新鮮雞疑遭「呃秤」？稱去除雞毛/內臟後輕近1斤 網民熱議：下次買雞唔好斬

不少港人都習慣到傳統街市買餸，然而卻不時因「呃秤」問題引發爭議。近日，有元朗街坊在社交平台發文，指日前於元朗一個街市購買一隻兩斤六両的新鮮雞，惟回家後發現已斬開的雞件重量比原來的輕近1斤（市斤），惹來其他網民熱議。有人認為雞隻劏斬後重量變輕實屬正常，又稱如不想有誤會，建議下次「買雞唔好斬」，詳情即看下文！

元朗街坊買新鮮雞質疑被「呃秤」 稱去除雞毛/內臟後重量輕近1斤？

有元朗街坊於社交平台指，日前於元朗大橋街市選購新鮮雞，售價為$95/斤，而鮮雞重兩斤六両（約1.43公斤），總收費為$225。及後，樓主回家再為已劏斬開的雞件量重，發現重量為1公斤，認為跟在雞檔選購時的重量出現偏差，「除去雞毛及內臟是會吃了這麼多？」

另外，樓主又指已斬開及去除內臟的雞件「兩邊雞拼返埋好似都唔對稱」，再於留言區表示「有一邊冇咗舊雞胸」，認為雞件份量或有不足。

網民稱重量偏差屬正常 建議：下次買雞唔好斬

對於樓主提出的質疑，引來不少網民留言熱議，有人認為新鮮雞經處理後，重量由約1.43公斤變成1公斤實屬正常，「血，水，排泄物，都有重量」、「除毛同內臟差不多」，亦有街坊網民認為情況常見，「咁邊間足秤唔呃人？」

對於樓主認為雞件左右不對稱的指控，有網民指「雖然兩邊唔係幾對稱，但雞皮紋理好一致」，又建議樓主下次選購新鮮雞時「唔好斬」，「買雞唔好斬，好多都係咁」、「碎咗就睇唔到」、「唔識用刀，返屋企用廚剪剪開」。

文：TF

資料及圖片來源：食在元朗@Facebook、星島圖片庫

————

