Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

元朗街坊買新鮮雞疑遭「呃秤」？稱去除雞毛/內臟後輕近1斤 網民熱議：下次買雞唔好斬

生活百科
更新時間：15:18 2026-02-03 HKT
發佈時間：15:18 2026-02-03 HKT

不少港人都習慣到傳統街市買餸，然而卻不時因「呃秤」問題引發爭議。近日，有元朗街坊在社交平台發文，指日前於元朗一個街市購買一隻兩斤六両的新鮮雞，惟回家後發現已斬開的雞件重量比原來的輕近1斤（市斤），惹來其他網民熱議。有人認為雞隻劏斬後重量變輕實屬正常，又稱如不想有誤會，建議下次「買雞唔好斬」，詳情即看下文！

元朗街坊買新鮮雞質疑被「呃秤」 稱去除雞毛/內臟後重量輕近1斤？

有元朗街坊於社交平台指，日前於元朗大橋街市選購新鮮雞，售價為$95/斤，而鮮雞重兩斤六両（約1.43公斤），總收費為$225。及後，樓主回家再為已劏斬開的雞件量重，發現重量為1公斤，認為跟在雞檔選購時的重量出現偏差，「除去雞毛及內臟是會吃了這麼多？」

另外，樓主又指已斬開及去除內臟的雞件「兩邊雞拼返埋好似都唔對稱」，再於留言區表示「有一邊冇咗舊雞胸」，認為雞件份量或有不足。

網民稱重量偏差屬正常 建議：下次買雞唔好斬

對於樓主提出的質疑，引來不少網民留言熱議，有人認為新鮮雞經處理後，重量由約1.43公斤變成1公斤實屬正常，「血，水，排泄物，都有重量」、「除毛同內臟差不多」，亦有街坊網民認為情況常見，「咁邊間足秤唔呃人？」

對於樓主認為雞件左右不對稱的指控，有網民指「雖然兩邊唔係幾對稱，但雞皮紋理好一致」，又建議樓主下次選購新鮮雞時「唔好斬」，「買雞唔好斬，好多都係咁」、「碎咗就睇唔到」、「唔識用刀，返屋企用廚剪剪開」。

文：TF

資料及圖片來源：食在元朗@Facebook、星島圖片庫

延伸閱讀：長者北上養老︱「廣東院舍照顧服務計劃」安老院再增2間！達1條件每月可獲$5000資助任揀深圳/廣州/東莞

 

————
 

最Hit
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
22小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
23小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
23小時前
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
2026-02-02 13:00 HKT
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
23小時前
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
00:11
大老山隧道電單車猛撼貨Van尾 鐵騎士倒豎葱插入車尾廂內｜有片
突發
6小時前
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
27歲內地移民午夜強闖圖強姦鄰居 女事主扯陰毛滴涼茶4小時力保不失 被告認罪判囚5年半
社會
3小時前
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
前《歡樂今宵》主持罕現身大開黃腔  除衫狂撩前港姐亞軍  憶鄭少秋窩心往事極感觸：我會記一世
影視圈
7小時前
一次大戰期間使用的炮彈大小不一，事件中炮彈約20厘米長。
炮彈塞肛│法24歲男直腸疼痛求醫 手術後發現一次大戰炮彈
即時國際
5小時前
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
李龍基搬離與王青霞昔日愛巢 《東周刊》獨家直擊基哥隱居山旮旯「貨倉屋」四野荒涼
即時娛樂
6小時前