全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠

連鎖超市的贈品推廣策略向來是吸引顧客的有效手段。近日，兩大連鎖超市龍頭百佳與惠康，就滴露品牌的洗衣珠掀起一場激烈的優惠戰。透過「買一送一」甚至「買三送三」的折扣，並附上總值近千元的衛生紙、即食麵、雞湯乃至電煮鍋、行李箱等贈品，成功點燃了市民的搶購熱情，引發網上熱烈討論！

滴露洗衣珠推廣優惠 百佳惠康鬥派贈品

​​​​​​連鎖超市、連鎖零售店經常會使用贈品推廣策略吸引顧客，最為人津津樂道的是牙膏，經常會推出買牙膏就送一大批贈品的優惠。不過近來有另一種貨品的推廣更加吸引眼球，就是洗衣珠。

百佳與惠康兩大超市，不約而同地針對滴露洗衣珠推出極具吸引力的優惠，優惠力度及贈品質素迅速觸動了消費者的神經，成為城中熱話。在百佳門市或網店，顧客購買三盒滴露洗衣珠即可獲贈三盒，等同每盒只需半價，同時附送Tempo衛生紙、Tempo袋裝面紙、出前一丁即食麵及史雲生雞湯等多達十數件、總值超過$520的禮品。若消費滿指定金額，更可獲贈「Bruno電子溫控旅行電煮鍋」，贈品價值高達$919。

惠康方面也不甘示弱，推出「買一送一」優惠，網店則以豐富贈品吸引顧客，消費滿額即送Tempo萬用廚紙、Tempo面紙、詩樂氏洗潔精、摺疊式旅行箱等，優惠力度相當強勁。

網民興奮入貨：真係超級無敵抵

有成功購物的網民興奮分享，形容優惠「真係超級無敵抵」，表示「我都忍唔住去買咗，明明屋企仲有2條廁紙，半年唔使再買」。亦有網民精打細算，在百佳網店下單後選擇門市自取，埋單$510.7，並指「唔知門市都做緊，但見個個都講緊就拿拿聲上app買」。不少人都表示，贈品的數量之多，讓他們無需在短期內再次購買衛生紙等日用品。

這次的「洗衣珠之亂」不僅讓兩間超市門庭若市，也引發了網民的廣泛討論。有留言指出「兩間超市鬥緊」，認為競爭白熱化是贈品加碼的主因，甚至有網民觀察到「見到隔籬惠康送咁多嘢，今日即刻加贈品」。

然而，並非所有人都對此趨之若鶩。有理性的消費者認為，這種「捆綁式消費」策略，是「證明唔值呢個價，所以用送贈品吸客」。同時，產品的實用性也成為焦點，有人就質疑「洗衣珠真心唔好用」。此外，龐大贈品帶來的儲存問題也讓不少人頭痛，直言「最大問題，應該係要搵位放」，更有獨居者表示「畀我有排用我一個人住」。

圖片及資料來源：香港百佳超級市場、惠康超級市場、超市優惠關注組＠Facebook