立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外

立春2026｜2026年2月4日是立春之日，為新一年廿四節氣中的第一個節氣。今年立春較為特別，剛好遇上農曆年新舊交替的日子，犯太歲生肖及指定歲數人士需要「躲春」，同時要留意立春8大禁忌，避免不慎破財、影響健康或出意外，當中犯禁1事更有機會衰足全年？即睇下文了解立春禁忌！

立春犯太歲4生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外

與往年有別，2026年立春於2月4日凌晨4時01分交節，落在蛇年臘月十七，但距離馬年春節尚餘13天，實為「早立春」。與此同時，2025年蛇年為「雙春年」，2026年馬年為「無春年」，無春年疊加雙春年的曆法交替，傳統來說容易受太歲影響人士需要「躲春」，又稱「躲太歲」，古人視之為「趨吉避兇」舉動，應減少受到外界混亂氣場的干擾，獨處守靜，隔絕干擾，讓自身氣場與新生春氣相融，為未來一年的順逐打下基礎。

2026年需要「躲春」的人士包括：2026年馬年犯太歲的屬馬、屬鼠、屬牛、屬兔生肖，加上年齡逢「九」人士都要特別注意立春禁忌，避免破財、影響健度或出意外，祈求未來一年順遂。

2026年立春5類「躲春」人士：

屬馬：作為本命年，屬馬人士易情緒焦慮、人際摩擦增多，健康上需留意心臟與肝火問題，躲春可平穩氣場，減少內耗。 屬鼠：子鼠與午馬為十二地支「六衝」，氣場衝突直接，易遭遇事業變動、突發破財、意外風險上升，躲春可規避氣場衝撞，讓運勢更平穩。 屬牛：屬牛人易招小人暗算、事業遇瓶頸，脾胃健康與偏財方面需多留意，躲春能減少暗地裏的阻礙，避免是非纏身。 屬兔：屬兔人士氣場易紊亂、情緒隱躁，人際內耗與事業感情變故風險增加，躲春可穩固氣場，降低意外發生的機率。 年齡逢「九」的人群（明九及暗九）：民間習俗認為虛歲逢九是「關口年」，氣場較弱，易受外界干擾。「明九」春虛歲尾數為9者，即9歲、19歲、29歲等；「暗九」指虛數為9的倍數者，如18歲、27歲、36歲等。這類人士躲春，為了平穩度過運勢波動，減少不必要的困擾。

立春8大禁忌！1事犯禁隨時衰足全年

立春為廿四節氣的第一個節氣，象徵新一年的開始，特別留意生肖分界以立春為準，故此2026年2月4日立春後出世即為屬馬生肖。立春當天有不少禁忌，特別是今年需要「躲春」人士要小心犯禁，一旦犯禁隨時霉運跟着一整年！

切勿出夜街：2026年立春為2月4日凌晨4時01分交節，上文提及需要「躲春」人士勿出夜街，建議留在家中靜心休息，不做重大決定、不吵架、好好休息有助提升運勢，整年保持正能量。 不宜搬家：立春是新舊能量的交接之日，要避免搬家，導致氣場變動而破壞了能量。 不宜吵架爭執：新一年新開始，和氣生財，以和為貴，避免與他人起爭執、吵架，以免嚇走立春的好運氣 不宜躺着：春暖之日陽氣正要興起，氣溫開始回升，代表萬物復甦。大家不要在家中躺着，要出門活動筋骨，促進血液循環，才能保持身體健康。 不宜劇烈運動：立春是一年的開始，正是開始養生的時刻，若太過激烈運動，會損耗陽氣，對養生不利。 不可沉迷遊戲：一年之計在於春，春天到來亦是大家努力打拼之時，如新一年開始便只顧玩樂，將會沒辦法成就大事業。 忌去負能量場所：古代立春時會舉辦祭祀、祭典，被視為好日子，這時節不宜前往醫院、殯儀館、墓地等地方，避免沾染晦氣。 忌重大決策：氣場動盪期易判斷失誤，不宜作出跳槽、投資、簽約等重要決定

文:RY

資料及圖片來源:埔鹽紫竹觀音宮、小孟老師星座塔羅牌之清水孟、柯柏成/命理