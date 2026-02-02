李居明-由特朗普「黃金墓穴」說到家山福蔭｜李居明大師會客室

原來由面相可看到一個人的祖先家山！在面相學中，兩條眉毛尾部對上的位置，叫做「丘陵」與「塚墓」。這兩個位置，正正掌管着一個人的祖先家山，特別是「阿爺」那一代的墓穴風水。

阿爺墓穴影響孫子

「丘陵塚墓」大約掌管 80 到 85 歲左右的運氣。如果老人家這個位置氣色紅潤、飽滿，代表晚年安穩。但如果這裡有黑癦或者出現斑點，代表祖先的家山出了問題，或者未來百年歸老後的墓地選得不好。

看特朗普的「丘陵塚墓」位，長得非常漂亮，這代表他的家山祖先葬得極好。為甚麼他能成為舉足輕重的人物？這與他祖輩的福德與風水護持息息相關。

中國人很重視家山，當年的歷史故事大家都聽過，蔣介石曾派人去動毛澤東的祖墳，結果陰差陽錯反而「負負得正」。特朗普深諳此理，他知道自己當總統，祖先的墓穴很重要。

曾有外國記者深入調查，發現了一個驚人的秘密：特朗普祖先的墓穴，竟然是用「真金」打造！有人嚴密看管，任何記者靠近都會被驅趕，這印證了特朗普對風水的重視。從玄學角度，祖先的影響往往是隔代最深，阿爺的墓穴則直接影響孫子的興衰。

事實上，特朗普篤信中國風水。雖然他不公開說，但術家知道那些都是風水局。我曾親赴美國白宮看風水，還拜訪了以黃金打造而著名的特朗普大樓，除了外牆金碧輝煌外，大堂內有面牆是用黃金堆砌而成，是名副其實的「黃金天階局」。特朗普生於午月，八字要金水，這些金水設計助旺他的運勢。

父母煩惱子女學業，最快方法是在他書枱上放四枝富貴竹和文昌筆，謹記加粒水晶，便可催旺「一四同宮」文昌風水局。

中國吉祥文化很重視「鰲龍」吉祥物應「獨占鰲頭」，魚和龍散熱有功，正可為火多的赤馬年散熱。魚尾向上翹起，取其股票「起」，事業「起」、家運「起」的好意頭！

格陵蘭的金水布局

雖然特朗普家山好，但他在 2026 年將迎來一個極大的關口。2026 年是丙午年火旺。特朗普的八字本身「火」太多，急需要金要水來過度難關。

大家有沒有發現，特朗普一直對「格陵蘭島」念念不忘，甚至想歸為己有，從玄學角度看，格陵蘭冰天雪地，那是極寒、極多水的地方，對他來說簡直是命理上的「天堂」。他密謀要得到那塊地，其實是在為自己的命運爭取「金水」，好讓他能平安度過 2026 年的大關。這是由玄學角度講政治事件。

由特朗普祖先的「黃金墓穴」說到每個人的家山福蔭，我們普通人也一樣，要特別孝順家中長輩，因為他們就是我們活着的「家山」。如果祖先已經百年歸老，留心他們的墓穴，會影響我們的未來。

馬上要迎來2月4日立春，大家要為自己計劃好馬年大計，寫下十大願望放在你家的東南方，這是今年當時得令的方位。家長可以教小朋友拿一張紙寫十大願望，然後貼在他們房間的東南方，提醒他每個願望都要履行，十大願望逐個完成。這也是心理學的「自我啟示法」。祝福各位讀者「春風得意行大運」！