惠康超市賀年優惠！賀年禮盒/糖果/餅乾88折 滿額即減$98再送$100電子券

生活百科
更新時間：15:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：15:00 2026-02-01 HKT

農曆新年將至，又是選購賀年禮盒、向親友表達心意的時節。連鎖超級市場惠康一向是辦年貨的熱門地點，為迎接馬年，惠康網店特別推出連串新年限定優惠，讓消費者足不出戶也能輕鬆辦妥年貨，當中精選賀年禮盒的88折優惠，以及滿額即減的推廣，絕對是慳錢送禮的體面之選！

惠康精選應節糖果/果仁/餅乾/禮盒88折 

想輕鬆買到體面又美味的賀年禮盒？即日起至2月5日，於惠康網店選購指定的賀年禮盒，並選擇「網購店取」服務，即可在結賬時享用88折優惠，省卻親身到門市選購和排隊的時間。今次優惠涵蓋多款人氣品牌及應節食品，送禮必備丹麥藍罐曲奇折後$88起、美心杏仁條禮盒折後$139、至尊雜果仁1KG折後$133，無論是送禮或自用都非常合適。

另外凡購買精選糖果、朱古力、餅乾或果仁等賀年禮盒等滿$158，即可以$28超值價換購價值$168的「阿一花菇鮑魚」禮盒裝。若購物滿$188，更可免費獲贈價值$138的招財掛飾一件（款式隨機發放），讓辦年貨更添著數。

網店買滿$988即減$98 再贈$100電子券

惠康網店更推出加碼優惠，購物滿額即可享受即減$98的折扣。

除了禮盒折扣，惠康網店在新年期間（2026年2月1日至2月12日）更推出加碼優惠。凡於網店單次購物滿$988，在領取優惠券後結賬，即可享受即減$98的折扣。更吸引的是，完成交易後，顧客還能獲贈總值$100的電子優惠券，供未來購物時使用，讓優惠一浪接一浪，真正實現「愈買愈慳」。

惠康賀年優惠

優惠一：網購店取精選賀年禮盒88折

  • 優惠期限： 2026年1月30日至2月5日

  • 優惠內容： 於惠康或Market Place網店選購指定賀年禮盒，享88折優惠。

  • 折後價格參考：

    • 華園 x 均香爆漿芝麻蛋卷：$60.8/盒

    • 玉子之家極濃蛋•蛋卷：$48/盒

    • 嘉頓/菓子工房梳打餅系列：$22.2/盒

    • 三師兄曲奇系列：$35.2/盒

    • Meadows/Nature's Heart 雜果仁1公斤：$117.1/件

    • Meadows 雜錦餅乾600克：$26.4/罐

優惠二：減$98再送$100電子優惠券

  • 優惠期限： 2026年2月1日至2月12日

  • 優惠內容： 於惠康網店買滿$988即減$98，再送$100電子優惠券。

總體條款：

  • 只適用於惠康/Market Place網店，並只限於指定分店取貨。

  • 客戶需於活動頁面領取優惠券方可享有優惠。

  • 所有優惠均以單一交易及折實價計算。

  • 優惠不可與其他優惠（包括其他折扣券或網店特別折扣日）同時使用。

  • 所有活動受相關條款及細則約束，如有任何爭議，惠康網店保留最終決定權。


同場加映：屈臣氏大派贈品！兩大牙膏品牌鬥送行李箱/金莎/Tempo 總值高達$823掀網民瘋搶

 

 

 

 

