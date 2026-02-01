網紅深圳創業失敗未死心？再度北上轉行賣雞蛋仔 日賺呢個數...... 感慨「天無絕人之路」

港人北上創業屢見不鮮，但成功與否往往取決於周詳計劃與市場觸覺。香港網紅「David大衛」繼早前在深圳經營烤肉店虧損數十萬結業後，近日再度北上挑戰，轉行擺攤賣雞蛋仔。然而開檔過程卻不甚順利，引來網民熱議。

移居灣區網紅David 北上創業失敗曾揚言回流

擁有逾十萬追蹤者的香港網紅「David大衛」。（圖片來源：YouTube @David 大衛）

去年曾在深圳羅湖投資經營烤肉店，惟不足半年便因「無辦法負擔虧損」而結業。（圖片來源：YouTube @David 大衛）

YouTube頻道擁有逾十萬訂閱的香港網紅「David大衛」，於2025年初在深圳羅湖投資經營烤肉店，惟不足半年便因「無辦法負擔虧損」而結業，虧損額高達六位數字。他當時坦言，作為餐飲新手，在競爭激烈的內地市場中，因缺乏經驗及經濟壓力而創業失敗。

經歷重創後，David一度決定回流香港，更發佈影片「灣區移居計劃，失敗告終！」宣告「敗走」。他直言「最大嘅死症就係搵唔到錢」，指內地收入與香港差距大，加上失業四個月後，「個人好辛苦，越來越頹廢」，故決心返港「重新做人，重頭振作」。

再接再厲轉行賣雞蛋仔？ 街邊擺檔「不似預期」

正當外界以為他的「灣區夢」已碎，近日David卻捲土重來，在YouTube上發佈新影片，分享他在東莞虎門擺攤賣雞蛋仔的經歷。影片標題充滿戲劇性：「我在灣區擺攤賣雞蛋仔第一天，一切就緒，超香脆但冇生意... 生意慘淡！口味不符？不似預期，搵食艱難，極度挫敗，又要敗走收場？天無絕人之路！？」

影片內容詳述David雞蛋仔攤檔首日開張的情況。他駕車至一條滿布小食攤檔的馬路，幸運地找到一個空位停泊就隨即開檔。檔口相當簡陋，僅由一張簡單的桌子和一部雞蛋仔機組成，電源則取自他的電動車。檔口前未有任何遮擋或燈箱招牌，只以一塊布寫著「港式雞蛋仔」。其擺檔過程亦顯得手忙腳亂，David神情尷尬，並無叫賣。雖然他形容雞蛋仔「超香脆」，但整天下來卻無人問津，最終一份雞蛋仔也沒有賣出，日賺$0。面對如此窘境，他不禁在片中感慨「搵食艱難」，流露出極度的挫敗感。

網民：成件事好似小朋友玩擺檔

影片發佈後，隨即引發網民熱烈討論。部分留言質疑David的經營手法，批評其準備不足。有網民認為其攤檔外觀欠佳，衛生情況堪憂，直言「咁嘅外觀點會有生意」、「個檔口太簡陋，做好的雞蛋仔不能放枱面，太不合衛生。」更有人批評其雞蛋仔成品「鴛鴦色，好難有人幫襯」。

此外，不少網民認為David的態度不夠認真，嘲諷道：「成件事好似小朋友玩擺檔咁，好求其。」、「天都未黑就走，都唔知有無開到一兩個鐘」。不過，亦有網民提出善意建議，著他「去學校附近等中午和放學時間」、「開埋抖音小紅書直播，仲有要做試食，咁先引到人流架」。

然而，更多評論則質疑David的真正動機，認為他志不在賣雞蛋仔，而在於製造話題，賺取網絡流量，「拍片流量先係真」、「呢一輯片好明顯係一個策略。賣唔賣到冇乜所謂。最主要係個流量。」似乎成為不少網民的共識。



資料來源及完整短片：David 大衛 2.0@YouTube









