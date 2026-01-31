李居明-特朗普面相九大奇學 不為人知的牙齒秘密｜李居明大師會客室

相信全香港、全世界的人都很有興趣，就是特朗普的面相。特朗普的面相裡藏着九種學問，現在逐一為大家揭盅最關鍵的幾個絕招。

第一樣要看的，就是特朗普的耳朵，這與大家都息息相關。你有沒有發現，特朗普的耳珠上有一條很深的痕？

教你一招絕招：看一個人的耳珠，耳珠上有條橫線，像被割破荷包一樣，代表到老都要忙着工作，沒得退休。耳朵上有這條橫紋，代表投胎往生前夕都是非常疲於奔命地工作。相反，沒有這條紋，代表很悠閒地安享晚年。特朗普現在這年紀還在衝刺，這條紋正好應了他是在做事、在忙碌中度過晚年，沒得退休。

耳珠有這條橫紋，也有機會代表心臟健康出現問題，千萬不可掉以輕心，例如要通波仔。奇妙的是，通完波仔後，這條紋會變淺。馬上為自己和身邊人看看耳珠是否有條痕？

面相學上有個很重要的訣，通常說話能看到上面牙齒的人，性格比較外向，直腸直肚，為人率真。

雙懸紋天命與神護

我們要看一個人行不行運，眼睛最重要，要「通」也要「透」，特朗普的眼睛是很通透。但除了眼神，還有一個玄學上的關鍵，有沒有「神助」？

這就是玄學奇妙的地方。有些力量是前世帶來的因果，或者是某種次元的護持。你看特朗普遇刺，子彈竟然能「閃一閃」只擦過耳朵，這你不能不說是有些神力或者巧合在裏面。在面相上怎麼看這種神護呢？

大家看特朗普鼻樑直上眉心，有兩條紋直衝額頭。如果只有一條在中間，那叫「懸針紋」，主孤寡，對宗教有興趣。但特朗普很明顯，他是兩條紋向上升，這叫「雙懸紋」，這兩條紋代表他有宗教信仰。特朗普講一句話，真的能影響全世界，從面相上看，他確實有一種靈學背景在背後支持他。晚年印堂出現兩條「懸針」紋，代表可以通天。對於修行或從事術數的人，印堂很重要。

說話不見上牙有玄機

雖然有神助，但特朗普的面相裏也藏着一個很大的「麻煩」，這個秘密就在他講話時的牙齒。你有沒有發現？特朗普說話的時候，人們只看得到他下面的牙齒，永遠見不到上面的牙。面相學上有個很重要的訣，通常說話能看到上面牙齒的人，性格比較外向，直腸直肚，為人率真。 只見到下排牙齒，這種人經常反口覆舌，甚至有背叛的傾向。一個人說話時上下排牙齒都見不到，代表此人不會被任何人睇穿，非常收藏。說話時上下排牙齒都見到，表示這個人對人時好時壞，對人不對事。說到最後，牙相最重要是門牙整齊！

看相就是這麼有趣，從耳朵的一條痕到講話的一排牙，已經把一個人的晚年運、神靈緣分以及誠信底牌看得清清楚楚。你不妨也仔細觀察一下身邊親友，是不是只見下牙不見上牙？