屈臣氏大派贈品！兩大牙膏品牌鬥送行李箱/金莎/Tempo 總值高達$823掀網民瘋搶

連鎖零售店的贈品推廣策略在香港屢見不鮮，但近日有零售商的推廣活動，其贈品橫跨旅行用品、食品及家居必需品，價值之高、種類之多，足以令顧客蜂擁而至，甚至稱之為「又食又拎」。個人護理產品店屈臣氏近期與兩大牙膏品牌分別推出限時優惠，因贈品異常豐富而引起網民熱烈討論及搶購。

屈臣氏買牙膏送贈品 買高露潔/DARLIE大派購物車/紙巾/朱古力

屈臣氏近日分別與「高露潔」及「DARLIE」兩大品牌合作，推出買牙膏送贈品的推廣，其禮品吸引力之大，讓牙膏本身彷彿成了配角。以「高露潔」的推廣為例，顧客在門市購買5支指定牙膏，即可獲贈總值超過539港元的禮品。贈品陣容極為吸引，當中竟包括一個「20吋行李箱」，此外還囊括了廣受歡迎的「金莎朱古力金鑽禮盒24粒」、家居必備的「Tempo」袋裝面紙以及「高樂氏」家用消毒濕紙巾，兼具實用與享受。其網店優惠更將吸引力推至頂峰，在符合特定購物條件下，消費者最終可帶走的禮品總值可高達823港元，幾乎囊括了衣食住行的必需品。

而另一品牌「DARLIE」早前的優惠亦毫不遜色，同樣以豐富贈品作招徠。其王牌贈品為設計可愛的「mofusand 保溫」，成功吸引大批粉絲及注重生活品質的顧客。此外，贈品還包括「ARIEL超濃縮抗菌洗衣液」、日式竹筷子禮盒及除霉漂潔泡沫噴劑等，均為實用家居好物。整個優惠組合的禮品總值高達650.9港元，網上購買更高達803.6港元，與對手形成激烈的「贈品戰」。

網民瘋搶：今鋪真係又食又拎

是次搶購潮由網民的分享點燃，有網民引述家人的經歷，指「前晚我阿媽打嚟叫我上網快啲去屈臣氏買牙膏」，起初還感到疑惑，但看到優惠詳情後不禁驚嘆「真係好誇張，買七支牙膏送咁多嘢」。另一位成功購得優惠品的網民則興奮地表示：「waaa 誇張今鋪真係又食又拎」，並分享自己不但買到牙膏，還獲贈「行李箱同金莎24粒」，甚至有紙巾和消毒濕紙巾，形容是「一次過準備好過年同大掃除」。

該優惠帖文在網上瘋傳，獲得過千次轉載，網民反應極為熱烈。不少人對優惠的性價比感到震驚，留言指「$270元？全部？好～平」、「送太多了吧」。有網民更笑稱終於明白為何在店內看到有人立即將贈品放進行李箱，「唔怪之得頭先見人即刻放晒入喼」。同時，活動也引發了對其商業策略的討論，有人好奇「到底屈臣氏會唔會好蝕錢⋯⋯多謝李先生」。

不過，也有部分網民表現得相當「理性」，指出這種推廣模式導致家中囤積過多牙膏，「屋企啲牙膏已經多到無位再放」、「有冇咁多牙要刷呀？」。



圖片來源：Threads、超市優惠關注組@Facebook











