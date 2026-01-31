小紅書熱數「香港適合帶仇人做的11件事」 搭港鐵做1事達最折磨？網民出招：唔提佢戴安全帶

小紅書網民最近熱數「香港適合帶仇人做的11件事」，以調侃方式列出多項利用香港本地特色「整蠱」仇人的方法，如颱風時約其去尖沙咀「吹海風」、讓對方穿高跟鞋行勻全港都未算最狠毒？帖文提及帶對方搭港鐵做1事最為折磨，網民紛紛補充更多「陰招」，有人笑稱：「唔提佢搭車戴安全帶。」

最近，有小紅書網民巧妙利用香港文化及獨有特點，設計出一系列看似無害卻極具「殺傷力」的行為，列出11件「香港最適合帶仇人做的小事」的帖文，以調侃方式表示可以帶仇人體驗，企圖讓對方感到尷尬。

帖文詳列11項行為，更附上折磨程度評分，當中包括扶手電梯讓對方站在左邊、早上四點起床坐巴士去破邊洲及麥理浩徑徒步、颱風天到尖沙咀散步吹海風、穿高跟鞋行勻全港、到重慶大廈並假裝只訂到一間房、約在「沙田」等結果是深圳的沙田等。另外，樓主深知香港周末及假日最為熱鬧多人，提議帶仇人去最多遊客會去的景點觀光，如中環摩天輪、太平山頂纜車、雙層觀光巴士，相信定能令對方感到不適。

不過以上招數都未算「狠毒」？帖文提及折磨程度達最高8粒星的行為，就是坐港鐵關愛座以及不拍卡就坐頭等港鐵車廂，前者隨時會招來側目與指責「不讓座」，造成強烈道德壓力與尷尬；後者則因頭等車廂需額外付費，不拍卡闖入會被職員罰款，讓對方陷入尷尬或被注視的境地。以上行為看似無心卻極具「殺傷力」，相信是香港人都會會心一笑。

網民出招：唔提佢戴安全帶

帖文一經發布即引發熱烈回響，網民紛紛補充更多具「殺傷力」的陰招，例如「告訴朋友小巴是香港特色，速度不快，放心坐就行，司機師傅每站都會停」、「約朋友去澳洲牛奶冰室，說這裡是全港服務最好的餐廳，讓他不必拘束。」更有人笑稱「現在最簡單的殺招就是坐車不提醒人家繫安全帶」，讓對方無意違反佩戴安全帶的法例而被罰款。

來源：小紅書