Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小紅書熱數「香港適合帶仇人做的11件事」 搭港鐵做1事達最折磨？網民出招：唔提佢戴安全帶

生活百科
更新時間：12:00 2026-01-31 HKT
發佈時間：12:00 2026-01-31 HKT

小紅書網民最近熱數「香港適合帶仇人做的11件事」，以調侃方式列出多項利用香港本地特色「整蠱」仇人的方法，如颱風時約其去尖沙咀「吹海風」、讓對方穿高跟鞋行勻全港都未算最狠毒？帖文提及帶對方搭港鐵做1事最為折磨，網民紛紛補充更多「陰招」，有人笑稱：「唔提佢搭車戴安全帶。」

小紅書熱數「香港適合帶仇人做的11件事」 搭港鐵做1事達最折磨？

最近，有小紅書網民巧妙利用香港文化及獨有特點，設計出一系列看似無害卻極具「殺傷力」的行為，列出11件「香港最適合帶仇人做的小事」的帖文，以調侃方式表示可以帶仇人體驗，企圖讓對方感到尷尬。

帖文詳列11項行為，更附上折磨程度評分，當中包括扶手電梯讓對方站在左邊、早上四點起床坐巴士去破邊洲及麥理浩徑徒步、颱風天到尖沙咀散步吹海風、穿高跟鞋行勻全港、到重慶大廈並假裝只訂到一間房、約在「沙田」等結果是深圳的沙田等。另外，樓主深知香港周末及假日最為熱鬧多人，提議帶仇人去最多遊客會去的景點觀光，如中環摩天輪、太平山頂纜車、雙層觀光巴士，相信定能令對方感到不適。

不過以上招數都未算「狠毒」？帖文提及折磨程度達最高8粒星的行為，就是坐港鐵關愛座以及不拍卡就坐頭等港鐵車廂，前者隨時會招來側目與指責「不讓座」，造成強烈道德壓力與尷尬；後者則因頭等車廂需額外付費，不拍卡闖入會被職員罰款，讓對方陷入尷尬或被注視的境地。以上行為看似無心卻極具「殺傷力」，相信是香港人都會會心一笑。

網民出招：唔提佢戴安全帶

帖文一經發布即引發熱烈回響，網民紛紛補充更多具「殺傷力」的陰招，例如「告訴朋友小巴是香港特色，速度不快，放心坐就行，司機師傅每站都會停」、「約朋友去澳洲牛奶冰室，說這裡是全港服務最好的餐廳，讓他不必拘束。」更有人笑稱「現在最簡單的殺招就是坐車不提醒人家繫安全帶」，讓對方無意違反佩戴安全帶的法例而被罰款。

來源：小紅書 

延伸閱讀：元朗豪宅會所招聘洗碗工 包免費食宿 月薪達這個數... 網民：一定爭崩頭啦

最Hit
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
23小時前
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
TVB上位小生富貴老婆宣布懷孕 新婚不足3月籌備婚禮時已有喜：係上天嘅禮物
影視圈
22小時前
美已婚女老師與17歲男生不倫戀 趁夫打獵邀回家激戰 法庭咁判
即時國際
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆 內地連開3麵店新造型脫胎換骨 曾失婚戶口得40蚊欲輕生
電視界「最苦命肥仔」翻身做老闆  內地連開3麵店新造型脫胎換骨  曾失婚戶口得40蚊欲輕生
影視圈
5小時前
傳聞美軍最快周日攻擊伊朗，「林肯號」上戰機已準備就緒。美聯社
伊朗局勢 | 傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層
即時國際
5小時前
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
60歲TVB「御用衰阿媽」被八旬母催婚「仲後生可以生B」  單身多年自封老太婆：點化妝都有皺紋
影視圈
18小時前
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
海洋蘊藏50億噸黃金 為現存量逾2萬倍 日企研新提煉技術 恐令金價崩盤
投資理財
8小時前
天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續飆前約百米 
00:41
天眼直擊｜驚悚畫面曝光！鐵騎士屯門公路掟彎失控 飛出欄邊墮橋亡 電單車續飆前約百米 
突發
2小時前
石門安景街櫻花打卡潮 「粉紅隧道」被指又窄又少？ 網民直呼：照騙
石門安景街櫻花打卡潮 「粉紅隧道」被指又窄又少？ 網民直呼：照騙
社會
21小時前