農曆新年2026｜養寵物留意！10大年花/植物禁忌 百合/水仙/富貴竹有份 恐致命/嘔吐/急性腎衰竭

農曆新年將至，大家或許正在忙於辦年貨、添置年花。年花雖美，但原來部份年花及植物會對貓狗有毒，如寵物接觸、誤食或會造成中毒、嘔吐、急性腎衰竭，甚至致命！下文整合香港愛護動物協會、漁農自然護理署提及常見對貓狗有害的植物，飼養寵物家庭於選購年花時可多加注意！

養寵物留意！10大年花/植物禁忌 百合/水仙/富貴竹有份

每逢農曆新年，大家都會在家擺放年花應節，寓意「花開富貴」的好意頭。不過，毛孩家庭則要注意不少年花，如水仙、菊花、百合、劍蘭、富貴竹等都會令貓狗中毒，甚至危害到牠們的健康，嚴重的話更有機會導致死亡。切記不要將以下年花及植物放在貓狗接觸到的地方，如想更為安心的話可考慮避免在家放置。

貓狗誤食恐致命/嘔吐/急性腎衰竭

水仙花：水仙花的花苞是毒性最強的部位，貓咪不慎食用會導致嘔吐﹑腹瀉﹑肚痛﹑食慾不振，嚴重者甚至影響中樞神經系統，引致全身抽搐﹑心律不正等。狗狗進食水仙花後會出現嘔吐、腹瀉、流口水的徵狀；大量服食則會導致抽搐、低血壓、顫抖、心律失常。 百合花：百合花整株植物連花粉都帶有毒性，即使貓狗食用少量亦可引致中毒，包括對心、肺、腎等造成損傷，嚴重可致昏迷甚至死亡。 菊花：菊花對貓咪是第一劇毒，即使食用少量可引致中毒，對心、肺、腎造成損傷，嚴重可致昏迷，甚至死亡；狗狗則出現上吐下瀉、流口水、皮膚炎等徵狀。 杜鵑花：杜鵑花只需數片花葉，即可嚴重損害貓貓健康，可引起口腔刺激﹑嘔吐及肚瀉等。而毒素會干擾神經﹑心肌，最終導致死亡；狗狗則會出現嘔吐、腹瀉、虛弱乏力，甚至心臟衰竭。 劍蘭：貓狗誤食劍蘭出現嘔吐、腹瀉、流口水、嗜睡或渴睡的中毒症狀。 牡丹花：貓狗誤食牡丹花後會引致腸胃不適、嘔吐、腹瀉，甚至抑鬱。 年桔：年桔含有檸檬酸和蘋果酸等酸性物質，腸道脆弱貓狗如攝入過多，可能會刺液腸道黏膜，引起胃酸分泌過多，導致嘔吐、腹瀉、腹痛、精神不振等。 富貴竹：富貴竹對貓狗而言隱藏極大毒性，貓咪誤食或出現異常興奮、抑鬱、嘔吐帶血等症狀；狗狗則可引起嘔吐、厭食、流口水和抑鬱。 繡球花：繡球花含有天然毒素氰甙，氰化物中毒會令狗胃腸功能紊亂，導致嘔吐、腹瀉，甚至出現抑鬱徵狀；貓貓誤食後可引致胃痛、嘔吐等不適。 鬱金香：鬱金香的毒性集中於球莖之中，狗一旦咀嚼該部分，可引起嚴重中毒，令牠們大量分泌唾液、嘔吐、腹瀉，甚至會引起抑鬱、全身抽搐和心跳紊亂；貓貓則會抑鬱、肚瀉﹑嘔吐﹑作嘔等徵狀。

可選擇寵物友善的蝴蝶蘭

如果飼養毛孩的家庭都想擺放年花應節，其實都有更安心的選擇。根據香港愛護動物協會Facebook顯示，其實常見年花之一的蝴蝶蘭為寵物友善植物，顏色鮮艷的非洲菊亦是另一種安心之選。不過，為了避免毛孩因誤食而出現不必要的健康風險，家長都應盡量避免讓毛孩接觸到蝴蝶蘭和非洲菊。

文:RY

資料及圖片來源:香港愛護動物協會、漁農自然護理署、ASPCA