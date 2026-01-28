YouTube睇片1.5倍速要課金？免費「播放速度」功能或變Premium限定 Google官方有回應

港人生活節奏急速，有人會以「快速播放」模式播放短片，務求節省更多時間。不過，近日有外媒報道指出，YouTube有可能將原來免費的「播放速度」功能，納入為Premium付費會員項目，對此Google方面亦有就事件作出官方回應。詳情即看下文！

YouTube睇片1.5倍速要課金？ 會員/非會員最高播放速度有分別

據外媒Android Authority報道，YouTube或有計劃將原為免費的「播放速度」功能，變成只有付費Premium會員才可使用的項目。事源是有網民在Reddit發文，指自己擁有兩個YouTube帳戶，發現YouTube方面現正進行A／B測試（又稱拆分測試），有部分用戶被限制使用「播放速度」功能，亦有用戶仍然可以免費使用調整影片速度的功能。

《星島頭條》記者實測，現時以非Premium會員身份使用「播放速度」功能時，最多只能提速至2倍，如想將播效速度提升至4倍，則會出現紅色「P」字標示，意指需加入為Premium會員。相反，如已成Premium會員，在使用「播放速度」功能時不只可提速至4倍，而且亦多出提速「2.5倍」、「3倍」、「3.5倍」選項。

Google官方有回應 重申非付費用戶仍可用「播放速度」功能

YouTube母公司Google方面有就事件作出回應，以不了解個別用戶情況為由，未有回應個別事件。不過，Google重申非Premium用戶仍然可使用「播放速度」功能，以最高「2倍」的速度播放影片，至於Premium用戶則可將播放速度提升至最高4倍。至於YouTube是否會將「播放速度」功能納入付費項目，仍然有待官方公布。

文：TF

資料及圖片來源：Threads、Android Authority

————

