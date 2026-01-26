李居明-歲運並臨與騰蛇入口 馬杜羅「逢九」生死劫｜李居明大師會客室

你問我為甚麼要研究馬杜羅？因為我要跟龍貫天先生合作《粵劇特朗普 4.0 》，將會有馬杜羅出場！是否很震驚？既然要演他，就要看透他。馬杜羅今年剛好 59 歲，這是一個大關口！

「歲運並臨」大關口

看一個人是否走衰運，最重要是看他的大運裏面有沒有出現「歲運並臨」的格局？甚麼叫「歲運並臨」？就是他現在行的大運，跟今年的天干地支是相同的。譬如今年是乙巳年，他的大運也剛好走到乙巳，這就中了。古書云「歲運並臨，不死自己死家（他）人。」毛澤東就是走這個訣過世的，那是丙辰年，而當時大運正正就是丙辰。他臨終前自己也說，走到了這個訣，他知道自己不行了。術家一向都知道這個訣，但應在毛澤東，更覺得此訣「有料到」。

馬杜羅是丙午年出生的。丙午年的人遇到丙午年，叫做「伏吟伏吟，涕淚吟吟」，代表這是一關。再看他的大運，他正行乙巳大運，遇到乙巳年，又是「歲運並臨」。馬杜羅的八字，可以說是「很大件事」。

「騰蛇入口」必有一劫

除了八字，馬杜羅的面相更清楚地寫出了他的出事位在哪裏。他的敗筆就在面上的鬍鬚，相學上有個訣叫「騰蛇入口」。

甚麼叫「騰蛇」？一種是指法令紋，法令入口代表你的權威入了口；第二種是指鬍鬚過了嘴唇遮住口部，也叫「騰蛇入口」。其實男人留鬚是可以的，比如你鼻孔很露，留鬚可以救之。但我研究這麼多年，男人留鬚留到滿臉都是，還要留到嘴巴，相書說「必有一劫」。香港有幾個富二、富三代也留鬚，後來發生了事。現在見到有些世界領導人滿臉鬍鬚，這種相格其實很危險。馬杜羅就是這種。

從面相來說， 59 歲的位置正正就在人中、鬍鬚位。如果這地方有癦，或有留鬚， 59 歲這一關是很難過的。因為每十年換一個天干，逢九之年（ 59 、 69 、 79 、 89 ）都是天干的大轉換。所以「逢九」大家都會害怕。

奸門有癦犯官非

馬杜羅臉上有很多癦，特別是奸門（眼尾）的位置有癦，一定犯官非的。他下巴那顆癦也很大鑊。最奇的是，他身上帶着「天羅地網」的密碼，「辰戌巳亥」四個地支，他中了三個。這一關，看來馬杜羅真的不容易過。

除了面相，聲音也非常重要，千萬不要有「破鑼之聲」，如果聲音沙啞，加上眼睛經常抽筋或頻繁眨眼，這都會構成被囚禁或者是嚴重的官非是非。這些面相秘訣你學會了嗎？