網民目擊2食客$120火鍋放題「齋拎唔食」引公憤！多人齊指慣犯：見過啜完牛肉汁吐返出嚟

香港放題火鍋店近年愈趨普及，食客可無限點取食材，卻也衍生食物浪費問題。近日，有網民怒斥有2名女性顧客光顧時狂點一整枱食物，卻吃不完直接倒入火鍋煲內棄置，職員勸阻無效，反被該食客投訴。事件曝光後，迅速引發網民熱議，多人留言指曾多次目睹相同食客作出同樣行為，齊指是慣犯，更有人指：「見過佢哋啜完牛肉汁吐返出嚟！」

網民目擊2食客$120火鍋放題「齋拎唔食」 職員勸阻無效

事緣，一名網民在社交平台上發文，目擊兩名女性顧客於火鍋放題店狂掃食物：「一坐低狂攞出面嘅熟食，再瘋狂加單叫豬牛肉，攞到成枱嘢飲。」職員私下透露該兩名食客每晚都光顧，每次都吃不完食物，直接倒入火鍋煲內棄置，職員好言勸告卻被投訴。樓主對此大感氣憤，直指：「比嗰$120都唔好咁浪費食物呀！難為世界上好多人無得食，等因果報應、下世佢地無得食。」

多人齊指慣犯：見過啜完牛肉汁吐返出嚟

事件曝光後，迅速引發網民熱議，有多名網民認出該對食客是慣犯，齊指同樣情況不是首次發生：「之前去打邊爐，見過佢哋攞到成枱野食，食過幾次，見過佢哋，就係有心理病，啲牛肉全部只會啜汁，之後吐返出嚟掉」、「今晚又見到佢狂擦，嗌好多牛肉返嚟都係啜啲汁無食落肚」、「一年前都見過佢哋，我直頭忍唔住拍咗片……佢成個垃圾桶都係裝滿食物，而佢係冇食落肚，全部咬咗幾啖就照lur（吐）返出嚟。」另一人補充：「我都有見過兩個女人，唔知係咪呢兩個，又係拎到成枱都係野，搞到我哋出去想食燒鴨都比佢拎曬冇得食，差唔多完場時見佢哋根本食得好少，真係好浪費好過份囉。」

網民亦提出解決方案，例如：「其實餐廳加一張紙寫住浪費食物要罰錢，問題就解決了。」有人分享於內地用餐的經驗，指某些火鍋店收取按金並按剩餘食物扣款。

