免費睇中醫！1日限定專業醫師義診服務 痛症處理/按摩體驗/長者防跌運動教育

更新時間：13:16 2026-01-19 HKT
免費睇中醫｜慈善中醫機構「保信堂」將於2026年1月25日，於藍田舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，屆時現場提供免費中醫義診服務、中醫痛症處理及按摩體驗，由專業醫師一對一把脈診症，絕對是各位長者及關注健康人士不容錯過的機會。
為回饋街坊，保信堂將於1月25日在藍田舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，屆時有專業醫師提供義診服務，包括免費中醫義診服務、免費中醫痛症處理、免費按摩體驗，參加者可由專業醫師一對一把脈診症，針對常見肩頸僵硬、腰背酸痛、腿部不適等問題給予精準診斷與調理建議。到時更設防跌運動教育攤位，免費教導長者如何改善平衡及肌力，降低跌倒風險。
表演環節及健康講座
活動亮點亦包括多間長者中心帶來的精彩表演，如軍鼓、爵士鼓、快樂椅子舞、集體舞及讚美操，展現長者活力。兒童方面則有舞蹈及小歌手歌唱表演，充滿歡樂氣氛，更鼓勵大家一起伸展筋骨、踢走痛症。屆時亦有由保信堂主持的健康講座，為參加者增進中醫養生知識。活動歡迎公眾免費參與，到場參與者可獲小禮品乙份，數量有限，送完即止，記得把握機會。
保信堂 中醫健康推廣日暨感謝禮活動詳情
- 日期：2026年1月25日 (星期日)
- 時間：中午12時 至 下午5時
- 地點：藍田麗港城商場中庭
- 費用：免費參與，歡迎公眾到場
