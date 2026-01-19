Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免費睇中醫！1日限定專業醫師義診服務 痛症處理/按摩體驗/長者防跌運動教育

生活百科
更新時間：13:16 2026-01-19 HKT
發佈時間：13:16 2026-01-19 HKT

免費睇中醫｜慈善中醫機構「保信堂」將於2026年1月25日，於藍田舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，屆時現場提供免費中醫義診服務、中醫痛症處理及按摩體驗，由專業醫師一對一把脈診症，絕對是各位長者及關注健康人士不容錯過的機會。

免費睇中醫！1日限定專業醫師義診服務

慈善中醫機構「保信堂」將於2026年1月25日，於藍田於1月指定日子舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，提供免費中醫義診服務。
慈善中醫機構「保信堂」將於2026年1月25日，於藍田於1月指定日子舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，提供免費中醫義診服務。

為回饋街坊，保信堂將於1月25日在藍田舉辦免費中醫義診暨健康推廣日，屆時有專業醫師提供義診服務，包括免費中醫義診服務、免費中醫痛症處理、免費按摩體驗，參加者可由專業醫師一對一把脈診症，針對常見肩頸僵硬、腰背酸痛、腿部不適等問題給予精準診斷與調理建議。到時更設防跌運動教育攤位，免費教導長者如何改善平衡及肌力，降低跌倒風險。

表演環節及健康講座

活動亮點亦包括多間長者中心帶來的精彩表演，如軍鼓、爵士鼓、快樂椅子舞、集體舞及讚美操，展現長者活力。兒童方面則有舞蹈及小歌手歌唱表演，充滿歡樂氣氛，更鼓勵大家一起伸展筋骨、踢走痛症。屆時亦有由保信堂主持的健康講座，為參加者增進中醫養生知識。活動歡迎公眾免費參與，到場參與者可獲小禮品乙份，數量有限，送完即止，記得把握機會。

保信堂 中醫健康推廣日暨感謝禮活動詳情

  • 日期：2026年1月25日 (星期日)
  • 時間：中午12時 至 下午5時
  • 地點：藍田麗港城商場中庭
  • 費用：免費參與，歡迎公眾到場

延伸閱讀：樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
18小時前
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
4小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
4小時前
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
周焯華大女碩士畢業！「洗米嫂」與繼子周柏豪赴英出席畢業禮 周梓潼擁名媛級Package
影視圈
21小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
22小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
4小時前