攀岩抱石全指南｜裝備/技巧/熱身/場地大檢閱｜專家教精你

生活百科
更新時間：00:05 2026-01-19 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-19 HKT

攀石是一項結合了體力、技巧和社交的全面運動，適合任何年齡層人士參與，近期學習人士越來越多。一般來說，攀石大致分為抱石和攀岩兩種，抱石的路線通常設計得非常精巧；攀岩涵蓋了多種不同的攀爬風格。請來教練講解兩者之要求、裝備，以及熱身技巧，看看哪一種最適合自己。

文︰Angel 圖︰劉駿軒 小模特兒︰岑昊峰

場地提供︰Just Climb（justclimb.hk）

鬥智鬥力 飛牆走壁

抱石是一種不需要繩索的攀岩方式，通常在4米以下的高度進行，並在地面鋪上墊子來減少墜落風險。抱石的路線簡單，室內場地會根據顏色區分，攀登者只需沿着同顏色的石頭攀爬，達到終點即可，優點是不需要複雜裝備，攀岩鞋和鎂粉就足夠，單人挑戰亦可。

攀岩則是在高於四米的高度進行的攀爬運動，通常需要使用安全帶和繩索來確保攀爬者的安全。這種運動涵蓋了多種不同的攀爬風格，包括速度攀登與先鋒攀登。攀石的高度和難度對於攀爬者的體能和技巧要求較高。

勿跨級挑戰難度

Rover International 訓練總監及攀石教練岑智敏（Ball Sir）指出，「抱石的路線通常非常精巧，要求攀爬者具有良好的平衡感和肌肉記憶，並注重力量、爆發力和技巧。而攀岩涵蓋了多種不同的攀爬風格，對於攀爬者的體能一般較高，不過其實各有難度，視乎不同玩法。小朋友可參與攀岩，亦有成人喜歡抱石。不過無論抱石還是攀岩，過程中需要冷靜地分析每一步，這對解決問題的能力和心理耐力都有極大的幫助。」

Ball Sir續指出︰「在開始攀爬前，宜花些時間觀察路線，確定手腳的放置位置，這樣可以避免在攀爬過程中不必要的停頓。由於抱石和攀岩都需要體力及思考，初學者練習時間不要過長，建議每次一至兩小時。無論攀岩或抱石，4歲以上已可學習，但要留意切勿過度跨級挑戰難度，攀岩或抱石都有Grading Chart，學習人士必須要按部就班。」

速度攀登 Vs. 先鋒攀登

攀岩類型還有速度攀登（Speed Climbing），目標就是鬥快。在這條全球標準化的15米高固定路線上，兩位選手將進行一對一的垂直衝刺。被認為是挑戰攀岩高手之路「先鋒攀登」(Lead Climbing）結合了抱石的靈活技巧與攀牆的耐力考驗，最大的挑戰在於在攀爬過程中，親手將繩索扣入岩壁上一個個的保護點，是攀岩的進階玩法。

防滑裝備要做足

攀石必要留意裝備是否適合，其中攀石鞋和粉袋最重要，參加者可以自備或租用。攀石鞋能為在不平整的岩石表面上也能提供額外的抓地力，且不僅僅和鞋底有關，鞋側、鞋跟和鞋頭也都被設計具有防滑功能。另一重要裝備是粉袋及止滑粉，散粉可防手汗導致跣手。至於安全帶用於連接繩索並固定攀岩者，必須選擇符合人體工學設計且舒適的款式。

熱身示範 增肌肉靈活度

攀岩或抱石前，必須進行簡單的熱身運動，熱身主要是藉由各種運動讓體溫上升，增加肌肉的靈活度。

開合跳︰雙腳站立，雙臂自然垂放於身側，準備開始動作。跳起時雙腿向兩側分開與肩同寬，雙臂同時舉過頭頂。建議持續時間為1至2分鐘。

髖關節伸展及壓腿︰前後腳站立，作壓腿動作，後腳需拗後，並將重心放於前腳。建議持續時間為1至2分鐘。

攀岩及抱石館推介

對於初學者來說，在攀岩館開始訓練是較安全的，大部分的攀岩館都提供課程，可以學習基本的攀岩技巧和安全知識。

 

抱石館@ Just Climb

地址︰蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

攀岩牆 @ Just Climb

地址︰啟德體育園啟德體育大道攀岩牆

 

