李居明-龍肖有天解受歡迎 西南放盆水化刀光｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-01-19 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-19 HKT

由於赤馬「丙午」是火熱之年，生於秋冬人士不怕火，但生於春夏天的人便會太忌火，所以最需要有「龍」「牛」來散熱。由此可知，屬龍的朋友在馬年正是「散熱有功」的關鍵角色！亦是特別受人歡迎！正如韓國巨星G-Dragon（權志龍），不僅名字有「龍」，本人也正是屬龍，是典型的龍人。

龍肖是補鑊專家

在我的研究中，屬龍的朋友在性格方面最大的特色就是「補鑊專家」！辦公室裏搞不定的項目，只要「龍」一出馬，總能想到辦法解決。

龍人今年有「天解」、「解神」和「八座」這三顆吉星的拱照。中國玄學很重視一個字就是「解」字，有化解、解開之意。「天解」與「解神」等如是一道「百解符」，預示今年龍人無論遇到何種困難、糾紛或是突如其來的變化，最終都有逢凶化吉。而「八座」星則是代表權威、官星、升職，有威勢。

凶星方面有「血刃」「喪門」。「喪門」需多關注家中長輩的健康。「血刃」是刀星，刀光劍影，血光之災，一定要化，否則會帶來一刀之險和交通意外。今年七赤星飛在家中的西南方，西南代表女主人，女性今年要整容務必審慎。

天水鼎和青蛙 以水洩金

七赤刀星屬金，代表西南方要擺水的吉祥物來化洩金。在西南方擺放一盆「四海龍王水」，是最直接有效的方法，或者擺放青花瓷風水物「天水鼎」，用水來洩金。為甚麼用青蛙來頂住那個鼎呢？在日本文化中，青蛙是代表平安回家！青蛙繁殖能力強，代表生生不息，蛙鳴象徵豐收，蛙財也是有「娃」，是添丁的好意頭。所以用青蛙來頂着天水鼎，帶來水的滋潤，也帶來活力。這是中國古文化中對青蛙最大的加持。

《馬年通勝》已出版，刊登大師寫的九大文獻，其中以高市早苗的八字破解最為震驚，發達秘笈十法實踐篇人人必讀。
今年西南犯七赤刀光，以水化洩金，天水鼎和青蛙均是水象吉祥物。

人人要補水補腎

今年是丙午年，丙火是太陽會蒸乾水，午火就沖走子水，所以，家家戶戶急需「補水」！補水到甚麼程度呢？火多會激起水，造成了海嘯及爆水喉！影響到人體的「水」系統，即腎臟、膀胱和泌尿系統。

很多人可能會感覺特別容易口乾舌燥，即使多喝水也不解渴，皮膚也更容易乾燥要「補水」。因此，無論是從健康養生，還是從風水角度，今年我們都需要主動地、有意識地為自己、為家宅「補水」。今年特別多人家裏養魚的，原因是因為今年特別不夠水。

黑色屬水，今年大利黑芝麻糊、龜苓膏、黑木耳、黑豆等。我每天吃上十顆醋黑豆可以補腎。還可以多吃魚生、深海魚油丸等。但避免冰水，以溫水為佳。

由於《粵劇特朗普4.0》反響熱烈，已加開沙田大會堂三樓的超特等座滿足大家看戲熱情，撲飛要快！《馬年通勝》已出版，馬年風水展在銅鑼灣金朝陽中心八樓舉行，歡迎蒞臨參觀選購！

