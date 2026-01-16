港人大推新年大掃除清潔好物！$34日本超強清潔噴霧 解決廚房油漬/浴室水垢 用家大讚：所有清潔都離唔開佢

距離還有一個月便是農曆新年，過年除了要準備團年飯、封利是之外，每到年廿八還需要為家居大掃除作清潔。不過，大家處理陳年廚房污漬或浴室水垢都相當頭痛，最近有港人於網上社交平台分享一款日本品牌的$34清潔好物，輕鬆一噴便能解決各種污漬，香港亦能入手，即睇介紹詳情！

港人大推$34日本超強清潔噴霧 解決廚房油漬/浴室水垢

清潔家居好物眾多，不時有港人推介清潔好物，方便大家更輕鬆保持家居清潔。早前有港人分享一款日本品牌的萬用清潔劑，這款日本ウタマロ的萬用清潔噴霧，可廣泛於家居各處使用。大家可用來清潔煮食爐頭油漬、鋅盤水垢、抽氣扇油漬，甚至可潔淨牆壁，就連浴缸、雪櫃、微波櫃、馬桶亦可使用。這款清潔噴霧能吸附頑固污漬，大家只需往污漬之處噴上噴霧，靜置3至5分鐘後再以乾布或擰乾的濕布便能抹走污漬，毋需擦拭兩次。

用家大讚：所有清潔都離唔開佢

有不少網民都認識這款萬用清潔劑，更表示以往專程於日本當地入手，幸樓主發現香港的大國藥妝亦有引入此品牌的清潔系列，樽裝售$33.9、補充裝以$22.9發售。帖文引起討論，不少港人為這款清潔劑的用家，「早幾個月仲專登喺日本買返嚟㖭」。有網民表示長期使用此清潔劑作清潔，樓主亦表示「用咗幾年，所有清潔都離唔開佢」；有網友推介可於拖地時使用，「拖地唧2下呢個，更加乾淨」。

