7-Eleven快閃優惠！1方法7-11購物即減$4 即睇領券攻略

7-11優惠｜7-Eleven「梗有一間喺左近」的便利程度深入民心，無論是上班族趕時間買早餐、深夜想吃宵夜，還是隨時需要補給日用品，7仔都是不少市民的首選。近日 7-Eleven 夥拍本地熱門電子支付平台 PayMe 推出快閃優惠，只要簡單領取優惠券，便能在消費滿額時享有港幣 4 元的即時折扣，對於經常光顧便利店的用戶來說，絕對是不容錯過的慳錢良機。

PayMe x 7-Eleven 限定快閃優惠 滿額輕鬆享折扣

要享用今次的 PayMe x 7-Eleven 優惠，消費者只需在單一交易買滿港幣 40 元或以上即可。不論是購買薯片、朱古力等零食及汽水飲品，抑或是自家品牌 7-SELECT 的即食產品，還是各類日常護理用品、雜誌及急凍食品，都可輕鬆湊夠港幣 40 元的門檻，即時享受減港幣 4 元的優惠，變相享有額外九折。

用戶只需登入 PayMe 應用程式，即可搶奪這張港幣 4 元的快閃優惠券。領券過程完全免費，當成功領取優惠券後，用戶只需在即日內前往全港任何一間 7-Eleven 分門市選購心水商品。在結帳時，只要確保消費金額達到港幣 40 元或以上，並使用 PayMe 進行付款，系統便會自動偵測並扣減優惠券，無需額外向店員出示或進行繁複的操作，「即搶、即買、即慳」。

推廣期至2月底 每位用戶最多可享2次優惠

這項 PayMe x 7-Eleven 的快閃優惠推廣期由即日起至 2 月 28 日，在整個推廣期內，每位 PayMe 用戶最多可以使用兩張優惠券，這意味著大家可以分開兩次購物，合共節省港幣 8 元。

