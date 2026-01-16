Netflix驚現詐騙電郵 稱帳戶有問題需更新付款資料 官方回應教處理方法

近年網上詐騙手法無日無之，近日有網民亦收到針對串流平台的詐騙電郵，指用戶的帳單出現問題，需進行驗證並更新付款資料。Netflix官方亦有就詐騙電郵提供官方說明，教授用戶在收到詐騙電郵時的正確處理方法。詳情即看下文！

Netflix詐騙電郵幾可亂真 附按鍵提交「驗證付款資訊」

近日有網民於threads發文，指自己「剛剛收到這款詐騙電郵，大家小心」，並上載有關電郵的內容。觀乎電郵的內容及用色跟Netflix官方極為相似，整個設計幾可亂真，甚至用上Netflix美國總部的地址，電郵中亦有「驗證付款資訊」按鍵。內容指「偵測到與您的Netflix訂閱相關的帳單資訊出現問題」，需要進行驗證以避免服務中斷，又要求用戶「檢查並更新付款資料」，以確保能維持正常服務。

Netflix官方有回應！ 提供應對Netflix詐騙電郵或短訊方法

Netflix官網就詐騙電郵作出回應，以「聲稱來自Netflix的釣魚式攻擊或可疑電子郵件或簡訊」為題，指用戶如收到電郵或短訊（SMS）要求提供帳戶使用的電郵、電話、密碼或付款方式，「此訊息很可能不是由 Netflix 發出」。

Netflix亦有提供教學，讓用戶能判斷來自Netflix電郵及短訊的真偽，表明「絕不會要求您在簡訊或電子郵件中分享個人資訊」，當中包括：信用卡或金融卡號碼、銀行帳戶資料及Netflix 密碼；亦不會透過第三方廠商或網站要求付款。另外，Netflix提醒用戶，請勿開啟來自電郵或短訊附有不明連結，並提供如收到可疑電郵或短訊的處理方法。

可疑電郵：

可疑短訊（SMS）：

Android 手機或平板電腦

點一下並按住您想轉寄的訊息。

點一下 「轉寄訊息」。

點一下轉寄箭頭 。

輸入 [email protected]。

選取您剛剛輸入的電子郵件地址。

點一下 「傳送]」。

刪除訊息。 （注意：您裝置適用的步驟可能與此處所列不同。 如需適用於您裝置的步驟，請查看您裝置隨附的使用手冊或向製造商尋求協助。）

iPhone 或iPad

點一下並按住您想轉寄的訊息。

點一下 「更多......」接著點一下轉寄箭頭 。

輸入 [email protected]。

點一下 [傳送] 。

刪除此訊息。 （注意：您可能需要支付簡訊費用。）

如不幸開啟連結或已分享個人資訊，Netflix建議用戶更改Netflix密碼，以及所有其他使用相同電子郵件和密碼組合的網站或App密碼。如已輸入付款資訊，需聯絡相關金融機構，因該金融帳戶可能已遭入侵。在完成以上步驟後，將訊息轉寄至 [email protected]。

