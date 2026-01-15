Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

易賞錢長者優惠第二擊！樂悠咭專享百佳/屈臣氏/豐澤慳足$110 罐頭/廁紙/個人護理用品滿額即減

生活百科
更新時間：17:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-15 HKT

易賞錢樂悠咭長者優惠｜農曆新年將至，又是時候為家中添置年貨，準備迎接豐盛的新一年。對於持有的「老友記」而言，今年的辦年貨行程將會更加划算！百佳超級市場、屈臣氏及豐澤，聯手推出了針對樂悠咭持有人的專屬「第二波」優惠。只要善用這次推廣，長者們在購買日常食品、個人護理產品以至家庭電器時，最高可享總值港幣$110的折扣！這不僅是對長者的一份心意，更是精明消費者不容錯過的慳錢良機。

百佳買罐頭即減$5 團年飯加餸首選

新春佳節，一家人圍爐食團年飯是指定動作。不少家庭都會選購優質的罐頭食品，如罐頭鮑魚、螺片或各類配菜來「加餸」，既體面又方便烹調。百佳超級市場深明此道，特別推出罐頭食品優惠。憑樂悠咭於百佳購買罐頭食品滿$50，即可享有$5折扣。無論是用來烹調「發財好市」的蠔豉，還是作為涼菜的罐頭粟米或雜果，都能享有此優惠。對於正在籌備新年大餐的長者來說，這絕對是入貨的好時機。

屈臣氏個人護理減$5 大掃除必備好物

除了美食，新年前的「大掃除」同樣重要，寓意除舊迎新。屈臣氏為各位「老友記」準備了貼心的個人護理及家居清潔優惠。凡購買屈臣氏自家品牌的個人護理產品（當中包含常用的紙品如廁紙、抹手紙等）滿$50，即減$5。屈臣氏自家品牌一向以性價比高見稱，由沐浴露、洗頭水到日常消耗量大的紙巾，種類包羅萬有。長者們可以趁機囤積一些日用品，以最乾淨爽潔的面貌去拜年，同時為家居保持衞生整潔。

豐澤家電勁減$100 換新廚電過肥年

所謂「工欲善其事，必先利其器」，想輕鬆炮製整桌賀年菜式，或者想在新一年提升生活質素，更換舊家電是個好主意。豐澤電器亦加入了是次優惠行列，針對全線豐澤牌產品及指定廚房電器推出重磅折扣。只要消費滿$1500，即減$100。這項優惠涵蓋了多款實用廚房家電，例如電飯煲、氣炸鍋、電熱水壺等。換一個功能更齊全的電飯煲煮出軟糯香飯，或是添置一個氣炸鍋製作健康的賀年小食，都能讓新春生活更添滋味。

易賞錢樂悠咭長者優惠詳情

  • 推廣日期：2026年1月15日至1月27日

  • 適用對象：綁定易賞錢帳戶之樂悠咭持有人

百佳優惠

  • 購買罐頭食品滿$50，即減$5

  • 不包括甜品、涼粉、龜苓膏和寵物食品

  • 注意：1月21日除外

屈臣氏優惠

  • 購買自家品牌個人護理產品（包括紙品）滿$50，即減$5

  • 注意：1月21日除外

豐澤優惠

  • 購買全線豐澤牌產品及廚房電器*滿$1500，即減$100

  • 優惠不適用於小米、BRUNO及BALMUDA之產品

使用限制

  • 只限香港門市

  • 百佳及屈臣氏：逢星期四至下星期二只限使用各一次

  • 豐澤：優惠期內只可以使用一次

  • 適用店舖：百佳優惠適用於百佳超級市場旗下超市品牌，包括百佳、FUSION、TASTE、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL

(以上資訊僅供參考，一切以商戶最新公佈及店內條款為準。)

 

 

