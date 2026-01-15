消委會痱滋膏評測｜10款藥膏、啫喱成份各異 部份含類固醇、水陽酸 不慎使用或致嚴重口腔灼傷

消委會痱滋膏｜痱滋是出現在口腔內的小傷口，在進食、吞嚥甚至說話時引發痛楚，帶來困擾。許多患者會選擇自行購買痱滋膏紓緩症狀。消費者委員會(下稱消委會) 今日（15日)公布市面上10款聲稱能治療或改善痱滋的軟膏與啫喱凝膠調查，當中包括保治靈、特快靈（Difflam）、尚護健 （SanteCare）、正美等常見品牌，結果發現功效及成分各異，部份含類固醇、水陽酸或其他致敏成份，使用不當或引致反效果。

消委會評測10款痱滋膏：藥膏或刺激口腔 引發過敏反應

消委會早前曾接獲消費者投訴，指坊間的痱滋產品後，出現了嚴重的口腔灼傷情況，求診後被診斷為「接觸性過敏性口腔炎」，可見選擇合適產品的重要性。消委會是次市場調查涵蓋10款痱滋軟膏及啫喱凝膠類產品，聲稱可紓緩或治療痱滋或口腔潰瘍，售價由$29.9至$79.5。報告指出，雖然大部分產品均為外用設計，可直接施用於患處，以加速痊癒並降低由痱滋所引致的不良反應風險。然而，消委會特別提醒，即使是外用藥劑，仍有機會刺激口腔黏膜，甚至引發過敏反應。因此，消費者在選購及使用相關產品前，務必仔細檢視其成分資料，以確保安全。

10款評測痱滋膏列表：

保治靈 bonjela 保治靈口腔止痛軟膏 $73.9 正美 正美得口樂特效口腔內膏 $50 特快靈 Difflam 特快靈口腔軟膏 $79.5 EUROCORT 「口腔療」糊劑 $50 Oramedy 腔痊口腔膏 $45 唇疹消 Herpesan 唇疹消透明啫喱膏 $49.9 佐藤 Sato 口炎靈（止痛 消炎 口腔膏） $65 STADA Kamistad-Gel N $61 尚護健 SanteCare 口健樂痱滋啫喱 $29.9 尚護健 SanteCare 口健樂兒童痱滋啫喱 $65

2款痱滋膏含類固醇 不當使用有副作用

消委會發現市面上兩款痱滋膏，包括「EUROCORT 口腔療糊劑」及「Oramedy腔痊口腔膏」，含有處方類固醇成分「曲安奈德」（triamcinolone acetonide）。香港藥學會會長沈明達藥劑師警告，此成分屬中效類固醇，根據法例必須由醫生處方、藥劑師監督配售，市民絕不應自行購買使用。

沈藥劑師解釋，曲安奈德雖有助消炎，但長期或不當使用恐會抑制免疫系統，引發嚴重副作用。他特別提醒，孕婦、哺乳期婦女、肝炎患者，以及正服用免疫抑制藥物的人士不適合使用。此外，12歲以下兒童的劑量與成人不同，必須嚴格遵從醫生指引。藥學會呼籲，市民在使用任何含類固醇藥物前，務必先諮詢醫生，進行專業診斷，以確保用藥安全。

2款含水楊酸！服阿士匹靈忌混用 藥劑師：或增兒童患雷爾氏綜合症風險

消委會又指出，其中兩款痱滋膏「保治靈口腔止痛軟膏」及「正美得口樂特效口腔內膏」，含有「水楊酸膽鹼」成分。香港藥學會會長沈明達藥劑師警告，此類藥物可有機會引致兒童患上「雷爾氏綜合症（Reye’s syndrome）」，影響中樞神經及肝臟，故16歲以下兒童應避免使用。沈藥劑師又指出，孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能障礙及出血性疾病患者亦應禁用。

他特別強調，使用者切勿將此類藥物與阿士匹靈等其他水楊酸類藥物混用，否則可能因成分疊加而導致藥物過量，引發不良反應。市民用藥前必須詳細閱讀說明，如有疑問應先諮詢醫生或藥劑師。

消委會點名潛在過敏成分

消委會又提醒，消費者在選擇痱滋產品時，須留意其他可能引致過敏的添加成分報告中提及「尚護健SanteCare口健樂痱滋啫喱」及「尚護健 SanteCare 口健樂兒童痱滋啫喱」，雖然均在包裝上註明為醫療器械，但前者已標明對硫磺（sulphur）過敏者不應使用。

此外，「尚護健 SanteCare 口健樂兒童痱滋啫喱」則被發現含有芳樟醇（linalool）及檸檬烯（limonene）等潛在香料致敏物，其包裝亦已提醒對產品任何成分過敏的人士不宜使用。

保治靈痱滋膏含薄荷醇 高劑量或誘發蠶豆症

至於「保治靈bonjela保治靈口腔止痛軟膏」則標示含有薄荷醇（menthol）。藥劑師沈明達先生解釋，薄荷醇能為患處帶來清涼感以紓緩疼痛，同時也可作為調味劑以掩蓋藥物苦味。

然而，他特別強調，過高劑量的薄荷醇（menthol）有機會誘發俗稱「蠶豆症」（G6PD症）的患者出現溶血反應。因此，他強烈建議患有蠶豆症的人士，在使用任何含薄荷醇的產品前，必須先諮詢醫生或藥劑師的專業意見。

含局部麻醉劑心臟/肝腎病患慎用？ 藥劑師：過量塗抹無助癒合反增風險

市面上部分痱滋膏，包括「EUROCORT 口腔療糊劑」及「STADA Kamistad-Gel N」，被發現含有局部麻醉劑「利多卡因」。沈明達藥劑師指出，此成分雖能迅速紓緩痛楚，但並無任何消炎或促進傷口癒合的功效。過量塗抹無助加快康復，反而會增加藥物被身體吸收引發不良反應的風險。雖然正確使用下副作用罕見，但嚴重可致短暫影響味覺或引起作嘔。

根據法例，利多卡因屬第1部毒藥，須在註冊藥劑師監督下於藥房售賣。沈藥劑師特別提醒，患有嚴重⼼律不正、肝腎相關慢性病的患者，以及對利多卡因過敏者應避免使用。孕婦在使用前亦應先諮詢醫生或藥劑師意見，以策安全。

代購日本痱滋膏？ 消委會驗出「第1部毒藥」隨時犯法

近年網上湧現大量推薦日、韓、泰等地痱滋藥品的資訊，部分網民更將其譽為「神藥」，並標榜成分天然安全。

消委會於2025年9月進行實測，成功從本地網店購得數款聲稱來自日本的痱滋貼及軟膏。其中兩款樣本的全日文包裝上，均標示含有「曲安奈德」（Triamcinolone Acetonide）為主要有效成分。根據本港法例屬第1部毒藥，必須由醫生處方。

消委會指出，由於產品包裝僅以日文標示成分、用法及警告，消費者根本難以分辨藥物是否含有受管制成分。管有未經註冊的藥劑製品或第1部毒藥即屬違法，可被檢控。

使用痱滋產品須知 消委會提醒注意7大要點

市面上有各式治療及紓緩痱滋（口腔潰瘍）的產品，大多聲稱具改善功效。消費者在選購時，除了可留意包裝是否標明針對「痱滋」或「口腔潰瘍」外，亦應參考以下幾項建議，確保使用安全。

1. 留意成分長者/兒童/孕婦需謹慎

選購前應先檢視產品成分。兒童、孕婦、蠶豆症患者、長期病患、長者，以及對特定成分過敏的高風險人士，應避免使用可能致敏或引發藥物過量的產品。如有疑問，應及時諮詢藥劑師或家庭醫生。

2. 詳閱說明 出現異常立即停用

務必仔細閱讀產品說明書，了解其警告字句、注意事項、潛在副作用及可能出現的異常反應。一旦出現任何不適，應立即停用並尋求醫療協助，以免延誤治療導致傷口惡化。

3. 針對患處 避免塗抹其他部位

應確保只在痱滋的患處塗抹產品，避免觸及口腔內其他健康部位。

4. 避免混用 遵循醫護人員指示

除非有醫護人員的明確指示，否則應盡量避免同時使用超過一款痱滋產品，以免成分重疊或相互影響。

5. 依照指引 切勿過量使用

必須嚴格按照產品包裝、說明書或醫護人員的指示，使用規定的劑量與頻率，切勿自行增加用量。

6. 注意飲食與衛生

在使用產品後，建議避免進食辛辣、過熱等刺激性食物，並時刻保持良好的口腔衛生習慣。

7. 觀察康復進度 適時求醫

應留意患處的康復情況。如果在使用產品兩至三星期後，潰瘍位置仍未見好轉，甚至出現惡化跡象（如傷口面積擴大），便應停用產品並立即求醫診治。