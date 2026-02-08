司徒法正2026馬年運程│12生肖運勢即時睇 屬馬「坐太歲」加3凶星入宮 如何可以有運行？

2026年馬年運程，司徒法正師傅同大家解構12生肖運勢，犯太歲生肖有什麼需要留意避免「出事」？肖馬本命年「坐太歲」加上有3大凶星入宮 如何可以有運行？即睇司徒法正2026年馬年生肖運程！

司徒法正 - 屬馬生肖運程2026

肖馬的人士來到馬年「坐太歲」，正所謂「太歲當頭坐，無喜必有禍」。再加上年逢「劍鋒」、「伏屍」、「三刑」等凶星入宮，整體的運勢呈現出起伏變化之勢。各個方面都會有較多的阻滯以及是非口舌之爭，煩憂甚多。尤其在人際關係方面，需格外留意言行舉止，易被誤解或捲入是非，與人合作時應保持謙遜、耐心，遇分歧冷靜溝通，避免衝動言辭惹禍。所幸得「將星」、「歲駕」來助，若能堅持與刻苦，在經歷苦難磨煉後，可嘗到甘露之甜美。

在傳統命理學中，屬馬者天性靈動、熱情奔放、充滿活力，且善於抓住機會。流年若能在關鍵時刻保持冷靜、果斷行事，還是能夠收穫不錯的成果。但在某些階段，也可能會面臨一些波折與挑戰，容易因衝動而做出決策後後悔，需要學會沉穩應對。

上半年的運勢相對平穩一些，機會與挑戰並存，建議抓住機遇，積極拓展人脈資源、提升自我技能。不恥下問，才能讓你變得更為強大，有足夠的能力來迎接挑戰。進入下半年後，運勢會有所波動，可能會遇到一些突發的狀況，但只要保持良好且樂觀的心態、積極化解矛盾，便能化險為夷。總體而言，2026年對於生肖屬馬人來說，是充滿機遇與挑戰的一年，只要保持積極向上的心態，充分發揮自身優勢，便能收穫滿滿。

司徒法正 - 屬羊生肖運程2026

肖羊的人士來到2026馬年，流年「合太歲」，逢「太陽」和「天空」入宮，但受「晦氣」、「黃旛」、「扳鞍」等凶星影響，運勢呈現波瀾起伏之態勢。猶如在茫茫大海中航行的船隻，時而順風揚帆，時而遭遇波濤洶湧。流年要特別注意與人相處，無論是工作或在生活中，與他人相處時，應多加忍讓，言行方面也要特別小心，慎防禍從口出。隨時調整好自己，以充沛之面貌及衝勁，積極尋求突破與改變，有諸多想法想要付諸實踐。在生活與事業的舞臺上，會迎來諸多新機遇與挑戰，宛如一場精彩絕倫的冒險之旅。

然而，受凶星影響，情緒波動較為明顯，稍不留意便可能陷入焦慮、煩躁等情緒泥沼，進而影響決策與人際關係。不過，肖羊之人士天性善良、堅韌，憑藉自身努力與身邊貴人的助力，定能在跌宕起伏中穩步前行，收穫成長與蛻變，於艱難困境中尋得曙光，書寫獨特而充實的2026年篇章。

司徒法正 - 屬猴生肖運程2026

肖猴的人士來到2026馬年， 逢「文昌」、「驛馬」吉星來助力，但有「喪門」、「地喪」、「孤辰」等凶星影響，整體運勢多阻滯，另外，切記探病問喪的場合盡量少參與，否則容易招來災病。今年需要有充沛的精力來應對外界環境帶來的壓力，諸多事務的推進不會一帆風順，需付出更多努力去適應與克服困難。

不過，屬猴之人本身具備靈活特性，且智慧過人，賦予了屬猴人一定的應變和化解難題的能力。在事業上，可能會面臨任務調整、流程變化、時常出差或崗位調配等情況，需時刻保持靈活應變思維。人際關係中，與他人的溝通交流可能會有摩擦，要注重說話做事的分寸。儘管前路有坎坷，但只要秉持積極心態，謹慎應對，充分發揮自身優勢，依然能夠在困境中尋得機遇，實現自身的成長與突破，平穩度過這一年。

司徒法正 - 屬雞生肖運程2026

肖雞的人士來到2026馬年，整體運氣不錯，但需要注意因壓力而導致情緒方面起伏較大。吉星方面有「太陰」、「紅鸞」、「天乙」等來助，整體呈穩中有升之態。但受「貫索」、「勾神」等凶星的影響，無論是工作或是生活上，都需謹慎為宜，注意個人言行舉止，避免捲入不必要的是非當中。在事業、生活中，會面臨諸多新變化，如工作環境的調整、人際圈子的拓展等，需積極適應，以開放心態接納新事物。

凡事需三思而行，只要多加忍讓，所遇問題都能一一解決。上半年的挑戰和任務頻繁，可能在項目推進、學業難題上遭遇阻礙，不過憑藉敏銳與果斷，能及時調整策略，化解危機。下半年，運勢漸入佳境，前期積累的人脈、經驗開始發揮作用，助力各方面發展，有望收穫不錯成果。但全年都要保持謙遜，避免因小成而驕傲，方能持續提升運勢。

司徒法正 – 肖狗馬年運程2026

肖狗的人士在2026馬年「會太歲」，加上有「三台」、「地解」、「華蓋」等吉星扶持，今年運勢將會回升。雖說有所回升，但會受到「五鬼」、「官符」、「披頭」等凶星的影響，整體來說仍然是有些反覆不定。今年與家人相處的時間相對減少。加上凶星的影響，做任何事情都稍有阻滯，幸好「地解」星能幫助化解及減低阻力，但為人處事上仍需學會謙虛與奉公守法，凡事三思而行總沒有壞處。

另外處理金錢上需要格外謹慎，借貸或擔保可免則免。文書合約合作上也需要謹慎，以防捲入官災之中。探病問喪不宜參與。屬狗人忠誠、正直、踏實，流年中也會得到充分的發揮和認可。在面對各種挑戰時，能夠憑藉自身的誠信和努力獲得他人的信任與支持。在運勢的起伏中，會遇到一些小的波折，但這些波折並非難以逾越的障礙。可以通過一些具體的行動來化解這些潛在的挑戰。面對運勢波動時，需保持積極的心態，相信自己的能力和潛力。

學會用平和、樂觀的心態去面對生活中的起伏，遇到困難時不要輕易放棄，而是要勇敢地尋找解決辦法。同時，也應該學會適時地表達自己的想法和需求，與身邊的人進行有效的溝通和交流，這樣可以避免因誤解或溝通不暢而產生的不必要的麻煩。今年需好好把握吉星帶來的助力，積極克服困難與阻力，2026定能有更多美好收獲。

司徒法正 – 肖豬馬年運程2026

肖豬的人士在2026馬年，整體氣場屬先難後順。容易在年初至年中感到外在壓力，計劃多有阻滯。但幸得「月德」吉星高照，為人際關係帶來轉機，當遇困難之時，總有貴人伸手相助，使問題得以化解。此外「玉堂」星臨命，代表正氣與地位，暗示雖歷波折，仍能憑實力與正直之心獲得認同，長遠發展有利。然而不可忽視凶星的影響，「劫煞」主橫生枝節，易因小人或突發事件而受阻。「死符」則帶來心神不寧，須慎防健康與精神壓力。

「小耗」則顯示財運有耗散之象，錢財容易因人情、瑣事或疏忽而流失。今年的關鍵在於「守正避險」，避免盲目冒進。2026年屬豬人的格局屬「吉能化凶」，雖有消耗與波折，但貴人星力足以撐場。若能低調做人，專注本分，並在下半年把握機遇，必可由險境轉為基業穩固，為來年鋪設更順的基礎。

司徒法正 – 肖鼠馬年運程2026

肖鼠的人士來到2026馬年「沖太歲」，整體運勢起伏分明。年初易受凶星幹擾，職場與人際有小人出現，行事需謹慎、少言多聽，穩住心態是首要。流年凶星匯集包括「歲破」、「大耗」、「災煞」、「天哭」等。幸在春夏之交，可得吉星「唐符」護佑，可望貴人漸至，凡事若能順勢而為，可見回暖。

另有「天廚」吉星來助，有機會整理資源、改善節奏，為下半年奠基。但整體運勢會受到多顆凶星的不時擾亂開支與情緒，應設立備用金並避免一次性押注。上半年宜守成、積累能量，關鍵在於穩住人脈與合同細節，不可貿然擴張。夏末秋初需防突發金錢損耗與官非口舌，簽約交易前詳查條款並留有退路。

秋季為提振之期，但仍要避開高風險投資與感情衝動，適合修整產品與技能，學習新知以備來年。入冬後貴人與機會並現，凡事若能以誠相待、踏實執行，將有望在年末收穫訂單與名聲。宜佩戴帶金色或木質象徵的飾物以招財護身，每逢凶日宜低調行事減煩擾。此外多行善、恭敬師長，可化解部分災煞。總的而言，勿以一時得失定終局，謹慎踏實以柔克剛，方可轉危為安，迎來新一輪生機。

司徒法正 – 肖牛馬年運程2026

肖牛的人士來到2026馬年「害太歲」，是「變局中求穩、以德化險」的一年。「紫

薇」與「龍德」如兩顆吉星，往往在關鍵處給予溫暖的牽引，使你在他人忽視時仍能獲得信任與機會，另外「國印」吉星則有助於提升公信力與處事分寸，適合公開場合與制度化事務出面擔當。然而，凶星「暴敗」帶來的失誤風險不可小覷，凶星「天厄」提示有突發的阻礙與拖延，而「六害」與「天煞」則可能在不經意間耗損資源或名譽。整體態勢不是大起大落，而是「局部考驗、以德化解」。

上半年宜以完善合同、整理為主，別讓疏忽成為失敗的溫床。年中能得吉星助力帶來少量但關鍵的回報，宜主動承擔但不逞強。下半年在吉星護持下，若守住規則與禮數，可將紛擾化為新關係的資本。人際上需守住底線，言行留白可避免被曲解，資源配置上要預留流動性以應對突發。定期存證、做流程清單、遇重要事先請法律人士或長輩把關，心法上以謙恭與堅守為本，行事以「先立條款、後談情面」。若能以誠信打底、以耐心收尾，雖有波折，但可在年末看到制度化成績與口碑回流。總體是以「修內功、護外緣」為主，厚重而有回報的一年。

司徒法正 – 屬虎生肖運程2026

肖虎的人士來到2026馬年「會太歲」，運勢上面臨諸多挑戰。吉星難覓，而凶星「指背」、「白虎」、「大煞」、「飛廉」等環伺，需謹慎應對。生活節奏可能會被打破，計劃之事易受外界幹擾出現變數，原本順利推進的事務可能因突發狀況而停滯不前，仿佛總有一股無形的力量在牽絆阻礙，需耗費更多的精力去調整方向、穩定局面。

人際關係方面，由於運勢低落，與人相處時容易產生摩擦誤解，言語稍有不慎就可能引發爭執，導致人緣下滑，原本的合作夥伴也可能因意見不合而關係生變，建議多以溫和謙遜的態度與人溝通交流，避免正面衝突。

不過，儘管整體運勢不佳，但若能保持堅韌不拔的毅力，在困境中積極尋找機會，逆境也能成為砥礪前行的磨刀石，激發自身潛力，為未來的運勢好轉埋下伏筆。在日常生活中，要注重自我調節，保持樂觀心態，通過運動、冥想等方式緩解壓力，提升自身能量場，從而在一定程度上抵禦不利運勢的侵襲。

司徒法正 – 屬兔生肖運程2026

肖兔的人士來到2026馬年「破太歲」，運程起伏顯著，雖有吉曜護持，但亦受凶星干擾。今年幸得「天德」、「福星」加臨，逢險有解，遇難有助。而「天喜」吉星帶來喜慶緣份或家庭添丁喜訊。吉星「八座」則能提升地位、權力或聲望，對事業規劃頗有助力。

然而「破太歲」本質帶來基礎動盪，行事往往計劃趕不上變化，特別是人際與感情範疇更顯複雜。凶星「卷舌」主口舌是非，今年容易因言語不慎招惹麻煩，與同事、親友或伴侶爭執，需謹慎言行。而凶星「絞煞」影響心緒，令思維受困，容易感到壓力與孤立感，需要調整心境。加上凶星「咸池」與「桃花」齊臨，帶來強烈異性緣，對單身者雖是機會，卻多半質素參差，稍有不慎便成爛桃花，甚至為已婚者帶來感情風險。

總體而言，2026年是「吉中有險，險中帶機」之年。若能善用吉星之助，保持謙遜低調，並管束情緒，仍可於波動中見到成長機遇。建議今年重視口德，嚴選朋友圈，避免捲入口舌是非，同時以正向心態面對變化，將挑戰化作轉機。

司徒法正 – 屬龍生肖運程2026

肖龍的人士來到2026馬年，是「化險為機、以智避鋒」的年份。吉星「天解」為本年最重要的明星，關鍵時刻能帶來解圍之法。但「天狗」、「吊客」、「寡宿」、「月煞」四凶輪番擾動，容易引發口舌、小人掣肘、突發損耗與孤立感。

年初若遇變動，多與人事、合約或名譽相關，務必保留書面與證據。切忌以熱情替代程式，任何快速承諾都需回頭覆核。春夏之交會有兩次短暫的機會窗口，可用來修補被撕裂的人脈網，天解在暗處牽線，利於用事實與履約重建信任。夏後凶星相逼，出差、遷址、重要合作建議緩行或做雙方案，避免單一依賴。進入下半年，若曾穩健積累證據與儲備，便能借吉星之力把散落的資源聚攏，轉為專案或口碑收益。

情緒與形象管理當年為關鍵，受凶星影響易生被誤解的孤獨感，公開場合言辭宜含蓄、以行動證明。整體來看，2026非大展之年，而是以智慧、制度與耐心化解紛擾、積小勝為上。末尾若行穩，年終可見聲譽與資源的回流與修復。

司徒法正 – 屬蛇生肖運程2026

肖蛇的人士來到2026馬年，適合隱忍籌謀、以靜制動的一年。吉星「祿勳」為年中最大的亮點，常常會在關鍵的時刻帶來職位、名譽或人情上的小補助與認可。然而「病符」、「驀越」、「亡神」、「的煞」等凶星，輪番影響，會出現健康、突發變動與流失風險，凡事不可掉以輕心。春季適合在低調中積累資源，偶有機會出現，但這些機會多需靠穩健的履約與細緻的準備來兌現。仲夏之際，凶星之象易帶來突發變動或他人突然撤資，凡事準備雙方案，別把所有資源放在一個

籃子上。

下半年需防名譽與資源被誤解或侵蝕，情緒反應只會擴大損失。整體策略以守中求進為本。先以健康與制度穩固底盤，再在小範圍內試探擴展，對外表達要謹慎，有疑問先文書化、以協力廠商見證為宜。感情與家庭方面，宜用行動而非言辭修補裂痕，若身體或心理感到吃力，立即就醫或尋專業支持。若能在流動性與證據上做足功課，借著吉星的微光穩健推進，雖難有爆發式好運，但適合為未來數年奠基。

