錢大媽招股書教煮餸？圖文並茂詳解豬排骨/梅頭肉/五花肉煮法 網民：食譜嚟嘅！

生活百科
更新時間：14:29 2026-01-14 HKT
發佈時間：14:29 2026-01-14 HKT

中國最大社區生鮮連鎖超市「錢大媽」，早年以「不賣隔夜肉」作招徠打入香港市場。近日，「錢大媽」傳出在港上市的消息，而在招股文件中，除了披露集團背景及結構等明細，更以圖文並茂的方式列出豬肉不同部位的特點及煮法，就連其他蔬果及加工食品都有詳盡介紹，引來一眾股民及網友熱議，其中財經KOL千頌C更打趣表示：「香蕉都dope」，詳情即看下文！

錢大媽招股書變食譜？ 圖文並茂列豬肉最佳煮法 介紹蔬果/加工食品

內地連鎖生鮮超市「錢大媽」於2018年首次打入香港市場，以「不賣隔夜肉」口號作招徠，近年逆市擴張，在港已設約70間分店。近日，「錢大媽」傳出在香港上市的消息，同時公開招股文件，讓股民了解公司的經營背景及零售業務等。財經KOL千頌C則於社交平台發文，表示在錢大媽的招股文件，發現其「業務」一欄「寫得好詳細，細到教你唔同部位嘅豬肉應該點煮最dope。」

翻查錢大媽的招股文件，內文有介紹指「豬肉產品是我們的核心產品類別。我們的豬肉產品主要包括豬排骨、梅頭肉、五花肉及豬里脊肉」，更圖文並茂逐一介紹。例如：「豬排骨骨肉比例高，肉感十足。該等產品適宜燜煮以吸收醬汁，或慢燉入湯以帶出其天然甜味。」平均售價為人民幣76元/公斤；「梅頭肉肥瘦條紋清晰，脂肪分佈均匀，故肉質細嫩多汁，味道濃郁。該等產品適宜煎炒、燒烤及烘烤。」平均售價為人民幣51元/公斤；「五花肉肥瘦層次分明，肥瘦比例適中。其源自穀飼豬，以肉質香醇、口感鮮嫩而聞名。」平均售價為人民幣37元/公斤。

在文件中，除了豬肉產品有詳盡介紹，還有鮮黃牛牛肉、雞翅、五穀蛋、海大蝦、鮮活鱸魚等，另外，亦有甜玉米、香蕉及藍莓等蔬果，以及加工食品等，千頌C更笑言：「香蕉都dope」。

網民：招股書？食譜嚟嘅！

錢大媽招股書詳列豬肉部位煮法，如同教股民煮餸一樣引來熱議。有網民笑言「啱拎去街市買餸」、「招股書入面，有冇食譜之類教點整肉餅」、「招股書？食譜嚟嘅」、「睇招股書學煮餸」、「係由專業且資深既肉類分割員撰寫」；亦有人留言向千頌C了解錢大媽上市詳情：「大媽抽唔抽得過？」


文：TF

資料及圖片來源：千頌C FacebookThreads、星島圖片庫、hkexnews披露易

