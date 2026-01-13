銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！

近日國際白銀價格屢創新高，家中若有閒置不用的舊銀飾，現在正是「變廢為寶」的好時機。近日，有港人在社交平台發文，指家中有多件購自品牌Pandora的銀飾，惟大部分已損壞、斷扣或不再佩戴，於是將其帶到回收貴金屬的店舖放賣，最後成功套現約$1000，直言：「以為冇咩價值，好彩冇丟落垃圾桶！」即看下文了解詳情。

銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現

近日，有網民在Threads發文，指家中有多件「洗壞咗嘅 Pandora，同埋斷咗扣、好舊宜家唔鍾意唔再戴嘅銀飾物。」樓主表示，原本打算將這些銀飾品當作垃圾丟棄，後來發現本地原來有專門收取貴金屬的店舖，於是決定將首飾帶去回收。當天，回收純銀價為$735/兩，而樓主的舊銀飾總淨重2.5兩，最後成功套現約$1000，讓她興奮直言：「以為冇咩價值，好彩冇丟落垃圾桶！雖然銀同金價差好遠，收返小小錢都好呀。」

網民驚訝：原來Pandora都收

帖文引起網民熱議，不少人驚訝原來舊銀飾亦可回收變現，「估唔到銀都有人收，仲要Pandora都收」、「多謝你呢個post，我細個買埋好多，而家都唔會帶，可以變返錢了」、「Pandora真係時代眼淚，喺屋企擺到黑曬，終於搵到Solution」、「我20年前都好喜歡買銀飾物，而家年紀大咗都冇帶了，上年搬屋直情想掉，不過其實好靚唔捨得，所以冇掉，而家知道會有地方收可以諗下，不過真係全部好靚，到時捨得就賣。」

有網民則對回收金額提出疑問，「想知樓主點計？因為見你張單寫2.5兩，而店方收個價錢係$735一兩？咁應該都有$1800幾？」對此樓主回覆：「99.9純銀就係$735，銀條銀幣嗰啲；Pandora係925（92.5%的標準純銀）；有啲冇牌子原來冇925，又扣返水晶同石，最後個價$1000左右。」

圖片及資料來源：Threads@choupettech

文：Y