問路收$20引萬人讚好？內地客發文諷刺香港「友善城市」 網民1理由群攻......

出外旅遊，問路是常有之事，但因文化及言語差異，有時或會引起誤會。早前有內地旅客在香港街頭發現有店家掛出「不要問路」甚至「問路$20」的告示，於網上發文諷刺，直呼「香港是一個多麼友善的城市！」，事件旋即引發網民熱議，數萬人關注讚好。

街頭小店豎告示「問路$20」 旅客諷刺：多麼友善

香港街頭一間小店的告示牌，引發數萬人讚好關注。

事緣，有網民於社交平台發帖，分享在香港街頭一間小攤擋拍攝的兩張照片。從照片可見，檔主在攤位上分別掛出了用黃色卡紙手寫的「不要問路」及橙色卡紙寫的「問路$20」的告示牌，似乎不願回答途人查詢，甚至將問路視為收費服務。該網民以簡體字寫著「香港是一個多麼友善的城市！」為題發文，語帶諷刺，帖文迅速獲得數萬點讚及大量留言。

港網民湧入留言：每句標語背後都一定有故事

事件引發大量香港網民討論，他們紛紛留言，認為事件背後反映了不少旅客問路時的態度問題。有網民指出不少人問路時欠缺禮貌，「連一句不好意思/請問/謝謝都不會說」。亦有網民分享被無禮問路的經歷，例如對方會直接問「『太空館在哪？』」，得到答案後「一句多謝也沒有的走了」，更有甚者會拍打膊頭，或粗魯地以「喂」稱呼，令人反感。亦有人指出，旅客應善用電子地圖，而非理所當然地要求店家放下生意為自己指路。

帖文引發的討論，揭示了部分港人對旅客問路態度的不滿。不少留言指，若問路者能抱持尊重、有禮的態度，相信大多數人都會樂意伸出援手，但當問路者缺乏基本尊重，例如不會說「唔該」、「請問」，甚至問完路便轉身離去，就令人心生厭煩。有網民稱：「我之前上班的地方在山頂纜車附近，每次被問路第一句：喂...纜車站在哪？詳細解答完一句謝謝都沒有就走」。有網民總結：「相信好多香港人都試過被不禮貌問路過，每句標語背後都一定有故事」。

圖片及資料來源：Threads