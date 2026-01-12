Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

燒春雞名店員工通告惹關注 嚴禁向老闆娘做這件事？網民熱議：家家有本難念的經

生活百科
更新時間：15:11 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:11 2026-01-12 HKT

不少餐廳都會在店內張貼員工通告，通知員工需要注意的事項。近日，有網民光顧一間人氣燒春雞名店時，發現餐廳張貼一張員工通告，內容措詞強硬，嚴禁員工向老闆娘做1件事，惹來網民有不少猜測，更感慨表示：「家家有本難念的經。」詳情即看下文！

燒春雞名店張貼「惹火」員工通告 嚴禁向老闆娘做1件事

最近，有網民發現一間主打燒春雞的茶餐廳，其分店內張貼一張員工通告，並以「家家有本難念的經」為題在社交平台發文，引起網民關注。據樓主上載的圖片顯示，通告於去年7月31日發出，內容指出由即日開始，任何員工都「不可以直接與王太講出一句要求或查詢任何事情」，又指員工如有問題，需以書面形式「向我（王生）本人提出」，而末段更表明：「如有犯以上，本人會嚴懲！」可見通告行文措詞強硬。

網民推斷：應該係啲員工太麻煩？

餐廳張貼通告禁止員工向老闆娘提出要求或查詢，有網民根據內容推斷，「應該係啲員工太麻煩，搞到個事頭婆好煩惱，所以出呢啲通告」，亦有人分享其體驗指出，「上次去啲員工每一個態度都勁差同埋勁串」、「啲員工係有啲八卦嘅」，有網民則留言表示「老闆娘好nice」，好奇發生何事；亦有人放錯「重點」，大讚通告的手寫字，「手字幾靚」「啲字寫得幾好」。

文：TF

資料及圖片來源：Threads

