玩具展｜智能夥伴 綠色遊戲 創意玩具新領域

玩具也要跟上潮流，未來將有多遊個新領域，包括「AI互動玩具」，玩家不但能聽故事，更能與角色對話，甚至主導故事發展。另一受重視的方向是「綠色遊戲」，隨着大眾對可持續發展的支持，玩具研發者以加深小朋友對回收物品認知為研發重心，讓玩具與社會責任多一份連繫。

環保知識 培養邏輯

未來創意玩具元素之一是融入「永續發展」教學，大眾希望在促進經濟繁榮的同時，能好好保護地球，如果由小時候開始學習如何可以保護地球，必然更理想。鵬利有限公司早前推出「循環回收遊戲」，正是希望透過遊戲教導小孩學習廢物分類，此玩具並榮獲香港智營設計獎綠色企業產品， 高級業務經理Peter Law指出，「過往我們曾設計過貨幣認知遊戲、着色藝術遊戲等，着重訓練小朋友技能，而這款『循環回收遊戲』在遊戲中能加深孩子們對回收物品的認知，讓他們了解紙張、金屬、塑膠和一般垃圾等可回收物品的含義，當中也有計分元素，是希望從勝負中培養小朋友的使用邏輯和策略能力，而玩具扮演的角色也不止於娛樂，還是一份社會責任。」

AI互動 心智共成長

人工智能（AI）是科技潮流，估計AI未來迅速發展，並在多方面範疇應用，至於玩具界別，當然也融入AI技術。怡高安迪有限公司玩具設計師Angus Yiu設計出全新 Evie’s Magical Tale AI 故事機，他提到，「產品核心理念是締造一位會成長的夥伴，讓小朋友創造故事。我們發現，每個孩子都渴望互動與陪伴，他們的『為甚麼』永遠問不完，而想像力不應有邊界，所以便有故事機的出現。傳統故事機只能被動播放，革命性的AI互動故事機，是擁有獨立人格、故事背景的角色。孩子不僅能聽故事，更能與角色對話，主導故事發展。這是一位能激發創造力、滿足好奇心，並與孩子心智共同成長的智能玩伴。」

Angus 提到，核心技術是產品的亮點，「它擁有個性化AI引擎，每個角色都擁有專屬知識庫與對話風格，從孫悟空的頑皮到牛頓的嚴謹，對話絕不重複。設計團隊又創作出共演系統，可召喚兩個角色同時登場對話、辯論或合作說故事，培養孩子的多元思維。而家長可洞察儀表板，通過可視化數據，清晰看見孩子的進步。」他又提到大家在不久的將來，可在香港巿場購買得到，售價約數百元。

香港玩具展 首辦潮玩館

若有興趣了解世界及本地玩具發展，大家可以參加第52屆香港玩具展，於1月12日至1月15日 舉行，今年玩具展將首次設立「潮玩館」（Pop & Play），同步開放予公眾，匯聚約150個潮玩IP，同場更推出「會場首發」及「全球限量」的珍品。

info

香港玩具展

地點︰灣仔博覽道1號香港會議展覽中心

日期︰1月12日至1月15日

現場登記費 : 每位$100（使用電子入場證及已預先登記人士可免費入場）

「潮玩館」（Pop & Play）

公眾入場費：每位$40（公眾人士可預先網上登記領取入場證免費入場）

查詢︰www.hktdc.com/event/hktoyfair/en/pop-play

文︰Angel 圖︰陳浩元、星島圖片庫