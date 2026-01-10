公屋戶新年收利是要注意！大額現金存銀行戶口 隨時超房署最新審查紅線？婚嫁收金器點計？

農曆新年即將來臨，公屋住戶收到親友派發的利是或其他大額現金後，記得小心處理，因為根據香港房屋委員會（房委會）的《富戶政策》，這些資金可能會視為個人資產，或會影響家庭的入息或資產淨值申報，觸發額外租金、甚至面對遷出公屋的風險。

富戶政策是甚麼？

房委會最新《富戶政策》（即公屋住戶資助政策及維護公屋資源的合理分配政策）已於2025年4月1日生效，目的是確保公屋資源優先分配給真正有需要的低收入家庭，鼓勵經濟較佳住戶「向上流動」，加快單位流轉。公屋住戶需定期申報一次家庭入息、總資產淨值及是否擁有香港住宅物業。

2026年最新公屋入息及資產限額一覽

（一般家庭） 入息限額 資產限額 1人家庭 $65,450 $310,000 2人家庭 $101,150 $2,030,000 3人家庭 $125,500 $2,510,000 4人家庭 $155,000 $3,100,000 5人家庭 $193,250 $3,870,000 6人家庭 $227,200 $4,550,000 7人家庭 $249,650 $5,000,000 8人家庭 $279,150 $5,590,000 9人家庭 $307,850 $6,160,000 10人家庭 $335,900 $6,720,000

（所有成員皆年逾55歲的小家庭） 入息限額 資產限額 1人家庭 $65,450 $310,000 2人家庭 $101,150 $3,100,000 3人家庭 $125,500 $3,100,000

來源：香港房屋委員會

甚麼情況下須遷出公屋？

「富戶政策」適用於居住滿10年的公屋住戶。如家庭入息或資產超出指定限額，或在香港擁有住宅物業，便可能需要繳交額外租金，甚至遷出現居公屋單位。

入息超標：家庭每月總入息超過「公屋入息限額」5倍，即須遷出公屋。

資產超標：家庭總資產淨值超過「公屋入息限額」100倍，即須遷出公屋。

擁有香港住宅物業：不論入息/資產，即須遷出公屋

連續兩個申報周期（4年）入息超4倍但≤5倍：亦須遷出公屋（新收緊措施）。

不申報或虛報：直接終止租約，可罰款最高$50,000及監禁6個月，家庭成員5年內不得申請公屋。

以2人家庭為例，2025/26年度公屋入息限額約$20,230，資產上限即$20,230 × 100 ≈ $2,023,000。若家庭接近上限，新年大額利是或現金存入極易觸發紅線。

申報資產包括什麼？

存款、現金及借出的貸款：銀行存款（活期/定期）、現金、手頭現金

投資：股票、基金、債券、強積金/公積金（非一筆過退休金部分）、保險計劃的現金價值、年金、貴金屬（如金條、金器，按當日市值計算）、加密貨幣或其他金融產品。

經營業務：自僱或經營公司的資產淨值

車輛：私家車、電單車、貨車等

的士／公共小型巴士牌照（連車輛）

物業：非住宅物業（如商業舖位、工業大廈、停車位、農地等，按市值計算）；香港住宅物業雖會直接導致遷出（不論資產多少），但仍需申報並計入總資產。

土地：持有土地權益（包括香港或海外土地，按市值）。

其他資產：貴重物品（如珠寶、手錶、藝術品，若價值顯著需申報）；海外資產（如外國銀行存款、物業、投資）均需包括。

其他任何收入（如個別家庭成員的綜援金、非同住親友的資助、離婚贍養費等）

豁免例子：如戶籍內有家庭成員離世/患上危疾，或因工作、交通及其他意外受傷，引致喪失工作能力並已收取的一筆過賠償金；或因戶籍內的家庭成員離世而收取的一筆過非法定賠償金及其他特別的財政援助；或因退休並已收取的一筆過退休金，均可將其金額在家庭的資產總值中扣除。

新年利是/大額現金/婚嫁收金器如何影響審查？

新年收利是、大額現金，或婚嫁收金器，隨時超房署最新審查紅線？（圖片來源：istockphoto；示意圖）

房委會審查以申報周期內入息及申報時點資產淨值為主，銀行存款、現金、貴金屬等均計入總資產淨值。

大額現金：直接存入銀行：立即計入總資產。若總資產超過限額100倍，即有機會觸發遷出（即使短期存入）。

新年利是/紅包：小額（如數千元）影響不大，但大額（如數萬元或以上）可能視為其他收入（計入入息）或資產增長。一次性禮物較多計入資產而非每月入息，但仍會推高總資產。

金器：按當日市值計算（非購入價），貴重金器屬貴重物品，若價值顯著必須申報。

新年利是建議處理方法：

保留來源證明（如轉賬記錄、親友說明） 申報時列明為「節日禮金」或「親屬贈予」

金器建議處理方法：

保留來源記錄、轉賬截圖、購買單據、提供婚禮紀錄作證明（如為婚禮禮物） 2可到金舖或珠寶店索取估值報告

查詢方法

如有任何疑問，可透過以下方式查詢：