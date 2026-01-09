Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」

生活百科
隨著港人移民漸成常態，與留港家人的久別重逢，成為許多家庭最期盼的時刻。近日，有名移民加拿大3年多的港男，悄悄回港，並在家人不知情的情況下，現身酒樓為正在飲茶的母親送上驚喜！整個過程被拍成影片並上傳至社交平台，母子重逢的真情流露，引起網民巨大迴響，許多人表示深受感動。

移民多年港男回港 突襲酒樓贈媽媽驚喜！場面超溫馨感動

這位為媽媽送上「貼心驚喜」的移加港男，早前於Threads上以短片形式分享個人經歷。他在帖文中首先表示，「好喇，唔玩喇…呃咗好多人」，其實自己早於12月30日低調回港，但為了給家人一個永誌難忘的「聖誕禮物」，於是策劃了一場驚喜重逢，並將這份感動分享給網民。

從事主上載的影片中，可見他身穿便服及背著斜孭袋，袋上還掛著一個頸枕，似乎是剛下飛機。他到達酒樓外，猶豫一會便直接推開大門，走向媽媽及其他家人所在的那張枱。有位男士首先看到他，表情充滿驚喜。

 

母親連環「拍打」︰死仔！你幾時返嚟㗎？

但事主的媽媽起初未能反應，直至他走近想擁抱她，才驚喜交集地站起來，並連珠炮發地又打又罵：「唉呀，死仔！你幾時返嚟㗎？」。其後再罵了多聲「衰仔！你個衰仔！」，激動之情溢於言表。她隨即興奮地向鄰桌的茶友「投訴」：「佢返嚟我都唔知！」，茶友亦笑著回應「好有驚喜」。

他的媽媽更邊說邊「狂打」兒子，口中不斷重覆「衰仔」，同時又急不及待地嚷他脫下口罩，並親吻其臉頰，場面非常溫馨。最後母親緊抱著兒子，那份失而復得的珍視及感動，讓在場人士及網民為之動容。

 

場面感動網民︰好多嘢真係要好好珍惜

這段充滿愛及思念的影片迅速在網上發酵，觸動了無數網民的心弦，特別是身處外地的港人。大量網民留言表示「點解會睇到喊咗」、「睇到眼濕濕」，認為這份驚喜是「萬試萬靈」。有位移居倫敦網民亦分享了自己類似的經歷，稱曾欺騙家人自己仍在國外，卻突然出現在家門口，家人那種「呆咗」、「唔識反應」的喜悅，至今難忘。她亦試過因疫情相隔5年才回港，在開門入屋的一刻，激動得衝向父親相擁而泣，「喊到收唔到聲」，感嘆「同家人見面都好似好艱難好奢侈嘅事，好多嘢真係要好好珍惜，唔好俾自己後悔！」。

雖然事主媽媽連聲喊「衰仔」並狂打他，但反而被網民形容為是「愈愛愈大力」的表現、是「打者愛也」的最好證明。有網民更感慨認為，「陪伴」就是給家人最好的禮物，「可以就多啲返嚟見吓佢哋，佢哋漸漸年紀大喇」，提醒大家應珍惜與父母長輩相處的時光，不要留下遺憾。

 

資料來源︰nickhung02011984@Threads

延伸閱讀︰大埔善心巴士司機尋小朋友望送聖誕禮物 嘆「大火後冇再搭過我車」 網民感動：好好珍惜呢啲員工！

