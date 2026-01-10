Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末好去處｜潮玩文化 遊樂園區 動感魅力新氣象

生活百科
更新時間：00:05 2026-01-10 HKT
發佈時間：00:05 2026-01-10 HKT

踏入2026年，巿面一片充滿活力的新氣象，商場紛紛推出限定展覽，融合創意與潮流元素，另一邊廂又有全新戶外遊樂園登場，讓小朋友盡情玩樂放電！

周末好去處1︰童玩之森 創意文化

玩具迷要留意於又一城限定登場的「香港潮玩盛世展」，現場搖身一變，成為「童玩之森」，整個展區的設計靈感來自玩具設計師的傳承與創作歷程。7米高的夢想樹屋象徵着設計師們深厚的根基，同時也代表了孕育新生代創意，12位人氣玩具品牌及原創IP的大型公仔，包括首次曝光的KYUBI、銅人18、龍十兒、BUBBLE B等，全部齊聚在樹屋的入口。展覽集合超過30個玩具品牌及原創IP，並展出超過100件原創與珍藏產品，非常難得，讓大家體驗香港潮玩文化的獨特魅力。

INFO

香港潮玩盛世展

日期︰即日至2月1日

 地點︰九龍塘又一城LG 2層（即日至1月25日）、又一城G層（1月26日至2月1日）

查詢︰www.facebook.com/FestivalWalk

 

周末好去處2︰濕地主題 戶外遊樂園

以天水圍濕地為主題的戶外遊樂園「Town玩天地」，全新登陸天水圍旗艦購物中心T Town。這個佔地逾32,000平方呎的遊樂園區，由獲獎無數的設計團隊One Bite以繽紛絢爛色調打造而成，設有充滿濕地物種特色的七大區域，適合小朋友盡情玩樂放電，孩童們更可同時認識物種豐富多樣的濕地生態，集玩樂與學習於一身。焦點項目包括高達5米的「BillBill歷險塔」，「濕地之星」黑臉琵鷺BillBill設於高塔上，非常可愛。全樂園最高點「BulBul樹屋」則有紅耳鵯BulBul，小朋友沿樓梯登頂後，可以高速滑到地面。

INFO

Town玩天地

地點︰天水圍天華路30及33號 T Town北館頂層

查詢︰www.laml.com

 

周末好去處3︰Chiikawa Baby 日本直送單品

由本地生活品牌 NIKO-NIKO Lifestyle Store打造的 Chiikawa Baby 香港期間限定店，即將登陸MOKO 新世紀廣場登場。作為Chiikawa Baby 全球巡迴的其中一站，Chiikawa Baby 香港期間限定店重現日本官方巡迴快閃店場景， 當中最矚目的必然是巨型 BB 床場景—吉伊卡哇、小八與兔兔以Baby造型登場。除了必影打卡位外，現場更有多款日本直送官方授權商品，新品會與日本同步發售，粉絲一定不能錯過。

Chiikawa Baby造型可愛，是大家血拼的機會。
Chiikawa Baby造型可愛，是大家血拼的機會。
Chiikawa Baby造型可愛，是大家血拼的機會。
Chiikawa Baby造型可愛，是大家血拼的機會。
除了毛公仔，還有實用的Tote Bag，粉絲被滿滿的幸福感包圍。
除了毛公仔，還有實用的Tote Bag，粉絲被滿滿的幸福感包圍。
佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，為香港粉絲帶來多款日本直送主題商品。
佔地近 2,000 呎的日本授權 Chiikawa Baby 香港期間限定店，為香港粉絲帶來多款日本直送主題商品。

INFO

Chiikawa Baby香港期間限定店

日期︰1 月 23 日至 3 月 2 日

地點︰旺角MOKO 新世紀廣場

查詢︰www.instagram.com/nikoniko.hk

 

文︰Angel 圖︰相關機構提供

最Hit
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
5小時前
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
4小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
5小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
11小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
9小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
13小時前
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
影視圈
6小時前
移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」
移加港男突襲酒樓畀驚喜媽媽！場面勁溫馨︰衰仔！你幾時返嚟㗎？感動網民「眼濕濕」
生活百科
8小時前
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
5小時前