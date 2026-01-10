李居明-《馬年通勝》明日出版 虎肖位列三台大旺事業｜李居明大師會客室

最近你來「新光黃埔」看戲，一定留意到買飛要排長龍，非常熱鬧，這一切都要多謝古天樂。他的《尋秦記》電影，重新喚醒了香港人走入戲院的熱情，這是2026年一個很好的開局。為鼓勵及答謝觀眾，只要你來新光黃埔入場觀看《尋秦記》，即免費贈送秦俑限量版鎖匙扣一個！

再謝黃子華。他正密鑼緊鼓拍攝賀歲片《夜王》，這是一個很特殊的題材。此片製作是《毒舌大狀》原班人馬，萬眾期待。今年的電影賀歲檔猛片如雲，當然還有每個人都喜歡的《金多寶》！

三謝是多謝「阿凡達」先生，這套經典3D電影再刺激我們入戲院，如果你是「潮爆金粉會」會員，可獲贈3D眼鏡一副，當是戲院送給大家的新年小禮物。此外，為支持張繼聰主演的《金童》，新光黃埔破例安排於明日上映，此戲輿論口碑一致好評，值得推薦！

虎肖有很多值得學習的地方，第一，他們具有領導才華；第二，他們思想敏捷。

寅木帶來春天和健康，老虎生肖具備春天的特質，故精力無窮受人歡迎。

虎肖擁「金匱」「將星」

說到在馬年有好運氣的生肖，當然要數屬虎的朋友莫屬，他們是運程榜上的第四名。屬虎的男士們多帥哥，梁朝偉是範例吧？虎男尤愛創業，要自己做「話事人」，通常都是有膽識的人，胸懷「勇」字去做自己想做的事情，他們不是空有理想的，而是會切切實實地去實踐。

馬年拱照虎肖的吉星有「金匱」、「將星」和「三台」，「金匱」是財星，「將星」是能夠成為大將，或是擁有得力助手。古代位列「三台」是處身高位的意思，所以「三台」是和權力有關的，意指升職加薪和掌握權力。至於凶星方面有「官符」、「飛符」，容易有是非連累。

虎肖有很多值得學習的地方，第一，他們具有領導才華；第二，他們思想敏捷。不過，他們喜歡冒險，雖然未必會贏，但他們還是會喜歡冒那個險。故只好提醒他們在「搏」的同時要小心為上了。

至於老虎生肖的朋友和馬會有甚麼關係？他們是寅、午、戌「三合」的關係，代表虎、馬和狗三個生肖聯合起來會合成一個火局。

寅木帶來春天和健康

虎是寅木，也代表春天，每年西曆2月4日立春開始了「寅月」，代表離開冰凍的丑月，冰雪融化，萬物甦醒。「寅」往往能夠帶來喜悅和春天的感覺，他們的出現多會發生「好事」，有希望，甚至是驚喜！老虎生肖具備春天的特質，故此精力無窮，老虎生肖的朋友在任何團體中出現，都會帶來「春天」。

香港，以至全世界的人們都很需要春天！今年我將自己珍藏的「春」字古董給大家流通，希望帶來春到人間、春風得意、健康活力的好意頭。明日1月11日《馬年通勝》出版，中午11時（行運五條煙）在扶正堂有簽名活動！大家都來搶本回家，馬年通勝樣樣勝！並免費獲贈六合羊筷子一雙，為馬年增福添財！