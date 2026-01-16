香港山頂本地半日遊！隱世花園打卡秘景/新開懷舊風Cafe/纜車景餐廳

香港山頂本地半日遊｜香港山頂景點｜山頂向來是香港最具代表性的景點之一，以山頂纜車、凌霄閣及開闊的維多利亞港景觀聞名，吸引世界各地旅客絡繹不絕前來。然而，除了這些經典地標，山頂其實隱藏著多處遠離人群的靜謐角落，只要稍稍放慢腳步、離開主要熱點，便能發現截然不同的另一面。《星島頭條》記者今次帶大家來個香港山頂本地一日遊，當中包括山頂隱世花園打卡秘景、新開懷舊風Cafe，以及可以靜望車廂穿梭的餐廳，發掘別具港式情懷的打卡好去處！

1.Halfway coffee 半路咖啡：山頂店新開懷舊風Cafe

Halfway Coffee距離山頂廣場僅3至4分鐘步行路程，是近期落腳山頂的最新Cafe，迅速在小紅書上獲得高度關注。這家以復古情懷著稱的咖啡店，在九龍及港島其他分店已累積大量支持者，尤其是上環店以超過500款中式瓷杯搭配拉花咖啡聞名。

新山頂分店則更進一步強調空間優勢：高挑樓底設計配以一整面標誌性的巨型玻璃窗，窗框採用歐陸圓拱造型，成為店內最搶眼的焦點。窗外視野豁然開朗，可遠眺山巒與海天一色的景致，許多客人專程前來輪候窗邊座位，只為拍下這幅開揚畫面。

飲品方面，凍美式與熱拿鐵等經典選擇一如品牌風格，而真正讓人留下深刻印象的，是店內延續的懷舊細節：桌上擺放「萬壽無疆」陶瓷杯、手繪花紋的港式復古碟，以及懷舊木櫃、舊式吊扇與牆飾，將老香港的日常元素巧妙融入現代咖啡空間。這種細膩的懷舊營造，讓人在享用咖啡的同時，也感受到一種時光交錯的溫暖。相較山頂其他熱鬧地點，Halfway Coffee提供了一處相對靜謐的落腳點，適合想在高處慢下來、靜靜品味一杯咖啡的訪客。

Halfway coffee 半路咖啡

地點：山頂山頂道100號牛奶公司購物中心LG層3號舖

營業時間： 星期一至日：上午08:00至下午17:00



2.纜車景觀餐廳Tram View Café

位於中環纜車徑2號的Tram View Café，地理位置得天獨厚，正好緊鄰山頂纜車軌道，成為不少人上山前的最後停留點。店內採用大面積玻璃窗設計，讓室內空間與戶外景觀無縫連接，室外更設有露天座位區，客人可直接坐在軌道旁，近距離觀賞復古綠色纜車每隔數分鐘便緩緩經過的景象。這一幕已成為社交平店上極為熱門的打卡畫面，幾乎所有相關照片都取景自露天座位伴隨行駛中的纜車，捕捉到那種獨特的動態與懷舊感。

餐飲方面，Tram View Café以簡單實在為主，提供精選早餐、肉醬意粉等基本選擇，價格親民，重點並不在於菜式複雜，而是讓用餐成為欣賞纜車景觀的背景。無論是準備搭乘纜車上山，還是剛下山轉乘其他交通工具，這裡都是一個極為方便的起點或終點。

許多人選擇在此稍作休息，點一杯飲品，靜靜等待纜車穿梭而過的瞬間，既能放鬆心情，又能拍下極具紀念價值的照片。作為山頂之旅的門戶，Tram View Café以其獨一無二的「纜車即景」優勢，成功將簡單的用餐體驗提升為一場視覺與情懷兼具的享受。

Tram View Cafe

地點：中環䌫車徑2號地舖

營業時間： 星期一至五上午11:00至下午18:00 星期六至日 公眾假期上午10:00至下午18:00



3.山頂歐式秘密花園打卡秘景

由山頂廣場沿山頂餐廳旁的柯士甸山道往上行，途經柯士甸山遊樂場直行約15至20分鐘，即可抵達山頂公園。這座公園擁有濃厚的維多利亞時代風情，其歷史可追溯至19世紀，原址為港督的山頂別墅，1946年拆卸後改建為現今公園。園內環境清幽，平緩易行的山徑兩旁綠樹成蔭，空氣清新，開闊風景令人心曠神怡。歐式涼亭、噴水池、復古仿製煤氣燈，以及紅磚砌成的洗手間等細節，均保留了古典歐陸氣息，即使面積不算太大，卻佈滿值得細品的打卡位。

廣闊草坪適合野餐、遛寵物或簡單散步，而公園前方更隱藏一處較少遊客知曉的角落：繼續前行至舊總督山頂別墅守衛室，這座歷史建築旁設有一道充滿歐陸風情的石樓梯，樓梯盡頭連著小型觀景陽台。此處視野靜謐雅致，周圍少有人群，是許多本地行山客私藏的休憩空間。在石階上稍作停留，聽風聲、望遠景，拍下幾張意境照片，便能為整趟山頂慢遊之旅畫上最完美的句點。山頂公園不僅是綠色休憩地，更是歷史與自然交織的靜謐後花園，讓人得以在城市高處尋回難得的安寧與詩意。

山頂公園

地點：香港島山頂柯士甸山道

前往方法：從山頂廣場沿山頂餐廳旁柯士甸山道往上行，途經柯士甸山遊樂場直行，即到山頂公園。

文：Yasmin

圖：Jimmy