佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚

佳宝8折優惠｜新年伊始，想為家中糧倉補給，又想慳得更多？深受市民歡迎的連鎖超市「佳宝食品」為大家帶來2026年首個重磅優惠，誠意十足地推出全場貨品8折的限時搶購活動！由2026年1月8日起一連四日，全線分店（海濱花園分店除外）所有貨品一律8折，當中更有大量精選貨品折後價錢極之吸引，例如金象牌頂上茉莉香米僅售$87.2、美國牛板腱肥牛片每磅$56，絕對是入貨的最佳時機。

天氣轉涼，最適合與親朋好友圍爐吃火鍋。佳宝今次優惠精選了多款人氣火鍋配料，讓大家以至抵價錢大飽口福。當中首推「美國牛板腱肥牛片」，折後每磅只需$56，其肉質鮮嫩，油花分佈均勻，無論是輕輕一涮或長時間烹煮，口感都同樣嫩滑。海鮮方面，千萬不能錯過來自日本的「北海道帶子」，原盒1kg裝折實後僅$200，粒粒飽滿鮮甜，是火鍋的奢華享受。想再豐富一點，還有「原生態鮑魚」，一包12個折後$70.4，口感彈牙，鮮味十足。此外，方便快捷的「七鮮」系列水餃，無論是粟米蔬菜豬肉還是白菜豬肉口味，折後每包$13.6，是家中冰櫃的必備存貨。

除了新鮮食品，一系列糧油雜貨及家居用品亦是今次優惠的重點。每日都需要的白米，優惠期間「金象牌頂上茉莉香米」8公斤裝每包只需$87.2，絕對是必囤之選。食油方面，多款知名品牌均有折扣，「獅球嘜粟米油」900毫升4支套裝折後$79.2，「刀嘜純正花生油」5.5公升裝亦只售$126.4，滿足不同家庭的烹飪需求。家居消耗品同樣值得大量入貨，「七鮮雲柔壓花有芯卷紙」12卷裝兩條$37.6，平均每條僅$18.8；「維達四層衛生紙」12卷裝兩條亦只需$43.2，平均每條$21.6，趁低價入貨，節省更多生活開支。

優惠推廣 ：全場貨品一律8折

優惠日期 ：2026年1月8日至1月11日

適用分店：全線佳宝食品分店（海濱花園分店除外）

精選貨品清單（折後價）：

金象牌頂上茉莉香米8kg：$87.2/包

美國牛板腱肥牛片：$56/磅

北海道帶子1kg：$200/盒

原生態鮑魚(12個)：$70.4/包

七鮮粟米蔬菜豬肉水餃504g：$13.6/包

七鮮白菜豬肉水餃504g：$13.6/包

七鮮雲柔壓花有芯卷紙125gX12卷：$37.6/兩條 (平均$18.8/條)

維達四層衛生紙12pc：$43.2/兩條 (平均$21.6/條)

七鮮有機花生油 900毫升：$32/支

七鮮壓榨一級濃香花生油 5L：$108.8/支

獅球嘜粟米油900mlx4pc：$79.2/套

刀嘜純正花生油5.5L：$126.4/支

條款及細則：優惠貨品數量有限，售完即止。折扣優惠於付款時自動扣除，詳情以店內宣傳為準。