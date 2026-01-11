Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港人得罪「小氣」野生鸚鵡？驅趕後翌日齊集20隻「報仇」咬爛燈飾 網民認出為1瀕危物種：全球僅剩二千隻

生活百科
更新時間：10:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：10:00 2026-01-11 HKT

 港人得罪「小氣」鸚鵡？近日，有網民表示早前於家中天台發現一隻白色野生鸚鵡，於是揮手嘗試驅趕鸚鵡離開。不料，翌日天台竟出現逾20隻同類鸚鵡，不但咬爛天台燈飾，更「每隔幾日都嚟我天台巡舖」。事主對此不知如何是好，遂於網上發文向其他網民求助。帖文引起網民熱議，有人認出白色鸚鵡是瀕危物種，「極度瀕危，極度愛鬧，極度小氣。全球僅剩二千隻，香港佔了二百隻，全球第二大族群。你真係大鑊了。」即看下文了解詳情。

港人天台聚集逾20隻鸚鵡 咬爛天台燈飾+隔幾日「巡舖」

近日，有網民在Threads以「發生一啲好離奇嘅事情」為題發文訴苦，指早前在其住宅天台發現一隻白色野生鸚鵡，其丈夫遂揮手嘗到驅趕該鸚鵡離開。豈料，翌日天台竟再出現逾20隻同類鸚鵡，「點知第二日佢叫咗20幾個兄弟嚟」，不止將天台燈飾咬爛，且每隔數日就會再度到訪「巡視」。

根據事主分享的影片可見，天台附近有2至3隻鸚鵡不斷徘徊。面對此情況，事主表示束手無策，「我都冇佢哋辦法」，於是在網上發文求助網民們，「有冇解決方法呢？」

網民認出是1瀕危物種：全球僅剩二千隻

帖文隨即引起網民熱議，有網民認出是瀕危物種「小葵花鳳頭鸚鵡」，「全世界2000隻，全港200隻，你天台20隻」、「全球野生小葵花僅剩二千隻，香港佔了二百隻，全球第二大族群。」有網民形容小葵花鳳頭鸚鵡性格頑皮，「極度瀕危、極度頑皮、極度記仇，你真係大鑊了」、「得罪野生葵花群，你有排受了」；有網民更笑言，「無計，你得罪咗銅鑼灣揸fit雞。」

有網民則分享「得罪」小葵花鳳頭鸚鵡的經驗，「以前住中西區，對正佢哋地盤，每次佢哋喺我窗口紥馬，我隻貓就會兇走佢哋，然後佢哋成群每日黃昏定時定候返嚟同我隻貓鬧交，鬧足幾年，直至搬走。」、「好叻架，西半山某學校校工趕過佢哋一次，佢哋call馬係學校操場早會過晒嚟嘈，同埋咬斷啲細樹支跌落學生個頭到，學校停咗一個幾月操場早會。」

而事主得悉鸚鵡為「小葵花鳳頭鸚鵡」後留言回覆：「真係多謝大家咁熱心，雖然佢哋而家每日都嚟探我，但係其實我哋都係好被動嘅，我都唔敢掂佢哋，所以愛護動物嘅朋友唔使擔心。」

圖片及資料來源：Threads@geangean

文：Y

