免費大腸癌篩查2026｜申請資格更新 ！照腸鏡政府資助$8,500點計數? 附申請方法+費用資助+例子說明）

港人聞癌色變，大腸癌更是本港第二號致命癌症！為守護市民健康，政府日前宣布擴大「大腸癌篩查計劃」資助範圍，最新將1950年至1976年出生，即現年滿50歲的香港居民都納入其中。究竟自己是否合資格？申請手續會否很麻煩？《星島頭條》網編輯為你整合大腸癌篩查計劃懶人包，一文睇清參加資格、測試流程及注意事項。

點解要「大腸癌篩查計劃」？及早發現治癒率高

大腸癌的可怕之處在於早期病徵並不明顯，容易被錯過。衞生署數據顯示，2025年（截至十二月一日）新參與計劃人數超過8萬人次，是計劃自十年前推行以來最多人參與的一年。至今，透過篩查計劃發現的癌症個案，超過一半屬於早期，治癒率大大提高。計劃自推行以來，已成功揪出超過3,300宗早期大腸癌個案，可謂「救人一命」。

以下圖輯綜合了最新大腸癌篩查計劃資訊，助你更易理解：

「大腸癌篩查計劃」最新申請資格

衞生署宣布，2026年起「大腸癌篩查計劃」將擴大資助範圍至1950年至1976年出生，現時50至75歲的市民，如想參加計劃，就要確保自己符合以下 所有 條件：

年齡： 50至75歲（即1950至1976年出生）

身份： 持有香港身份證或豁免登記證明書

登記： 已登記「醫健通」（eHealth）

身體狀況： 現時 沒有 任何大腸癌症狀（如大便帶血、腹痛、排便習慣無故改變等）

延伸閱讀： 智方便4個步驟登記醫健通HA Go核實身份 即睇預約門診/查看病歷報告/更改資料方法

哪些情況合資格參與篩查計劃？

合資格例子:

68歲的陳伯：「我身體不知幾好，行得走得，平日最鍾意去公園晨運，完全無病無痛。之前去診所打針，姑娘幫我登記咗醫健通。」

陳伯完全符合資格！篩查計劃正正是為他這種 沒有任何病徵 的市民而設，目的是「預防勝於治療」。

不合資格例子:

70歲的李太：「我最近幾個月成日肚痛，大便仲有少少血絲，好擔心。」

李太不應該參加此篩查計劃。因為她已出現明顯病徵，應該 盡快直接求醫，讓醫生作詳細診斷，而不是參加預防性的篩查。

不合資格例子:

79歲的張叔：「我雖然有香港身份證，又無病徵，但今年已經79歲，仲可唔可以參加？」

編輯提提你： 張叔已超過75歲的年齡上限，所以 不符合 此項政府 資助 計劃的資格。是否繼續篩查需視乎個人健康狀況、家族史、生活習慣，並與家庭醫生進行討論。

篩查測試流程3步曲

整個過程簡單方便，主要分為三步：

1. 約見家庭醫生

您需要先預約一位已參與計劃的家庭醫生。醫生會為您評估身體狀況，確認您是否適合參加。全港有超過1,000名醫生參與，遍佈各區，當中絕大部分都不會收取額外費用。

尋找參加計劃的基層醫療醫生：可到衛生署網站或致電3565 6288 獲取醫生名單，也可以留意診所門外張貼海報或標貼。

2. 進行「大便隱血測試」

醫生會向您提供一套簡單的測試工具。您只需安坐家中，按照指引採集少量大便樣本，然後交回指定的收集點即可。這個測試旨在檢測肉眼看不見的微量血液。

想了解大便隱血測試整個流程可觀看以下影片：

資料來源：香港中文大學何善衡腸胃健康中心

3. 等候結果與跟進

如果結果呈「陰性」： 恭喜您！這代表測試沒有發現異常，您暫時可以放心。但為安全起見，建議您兩年後再進行覆檢。

如果結果呈「陽性」： 請不用過份擔心。這僅表示大便中帶有微量血液，需要作進一步檢查找出原因。醫生會轉介您接受政府資助的「大腸鏡檢查」，作更深入的診斷。

參與計劃要俾幾多錢？費用及資助詳情

參加計劃大家最關心就係收費！放心，政府有相關資助：

醫生門診費用： 如果大便測試結果呈陰性，政府會全額資助一次醫生診金。 如果大便測試結果呈 陽性，因為要聽取報告及獲得轉介信，政府亦會全額資助你見兩次醫生的診金。



《星島頭條》編輯根據官方資料，用例子話你知政府會資助幾多：

【例子一：65歲福伯，第一次參加計劃】 福伯是首次參加，政府會資助 $76登記費。 情況A：大便測試結果「陰性」（無事） 政府會資助 1次 診症費（$280）。福伯在不收取額外費用的診所，自己無需再畀錢。 情況B：大便測試結果「陽性」（要跟進） 因為要見兩次醫生聽報告和拎轉介信，政府會資助 2次 診症費（$280 + $280）。同樣，福伯自己都係唔使畀錢。

【例子二：67歲好姨，兩年後再次參加】 好姨已不是首次參加，所以沒有$76登記費資助。 情況A：大便測試結果「陰性」 政府會資助 1次 診症費（$280）。 情況B：大便測試結果「陽性」 政府會資助 2次 診症費（$280 + $280）。



篩查結果不幸「陽性」後續照大腸鏡點收費？

若不幸需要照大腸鏡，政府亦有定額資助。醫生最多只可收取$1,000元的額外費用，目前更有超過七成的大腸鏡醫生 完全不收額外費用，做到真正$0檢查！以下《星島頭條》編輯將為你拆解：

政府總資助額

政府的資助會分為兩部分，總金額視乎檢查時有無切除瘜肉：

有切除瘜肉： 診症資助($300) + 檢查資助($8,200) = 總資助 $8,500

無切除瘜肉： 診症資助($300) + 檢查資助($7,500) = 總資助 $7,800

自己要付「額外費用」?

「額外費用」是指在政府總資助額之外，你需要自己支付的金額。

例子A：去「無額外收費」的診所 65歲的福伯揀了一間 不收額外費用 的診所照腸鏡。無論檢查過程中有無切除瘜肉，由於政府的資助已涵蓋所有費用，福伯最終 一蚊都唔使畀，做到真正$0檢查！

例子B：去「要額外收費」的診所 67歲的好姨揀了另一間診所，醫生列明要收取 $1,000 額外費用。咁好姨就要喺 照腸鏡當日，支付$1,000費用。 這是法例規定的收費上限，醫生不可以收多過$1,000。



具體大腸鏡檢查收費表：

基本服務 有切除瘜肉的大腸鏡檢查 沒有切除瘜肉的大腸鏡檢查 附註 大腸鏡檢查前診症的資助 $300 $300 在完成大腸鏡檢查前診症後發放 大腸鏡檢查的資助 $8,200 $7,500 在完成整個基本服務後發放 政府資助總額 $8,500 $7,800

溫馨提示：

精明選擇： 現時有 超過七成 的大腸鏡醫生 完全不收額外費用！大家預約前，記得上官網查清楚，或直接打去診所問！

收費透明： 每位醫生的額外收費，都會在計劃網站及診所海報清楚列明。

付款時間： 「額外費用」是在 照腸鏡當日 才支付，見醫生聽報告時不用付。

大腸癌篩查計劃查詢詳情及有用連結：

大腸癌篩查計劃熱線： 3565 6288

醫健通（eHealth）熱線： 3467 6300

大腸癌篩查計劃網頁(按此)

大腸癌篩查計劃診所列表（按此下載）

資料來源：衛生署、醫健通、大腸癌篩查計劃網頁、香港中文大學何善衡腸胃健康中心