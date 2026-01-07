農曆新年好去處2026｜全港10+新年打卡好去處！巨型開運松林/燦子懷舊茶樓/開運旋轉木馬

農曆新年好去處2026｜農曆新年即將來臨，不少商場場換上過年新裝飾，包括太古城中心巨型的福運松林、置富Malls燦子一家以可愛賀年裝束度新歲，還有荃灣廣場粉色花海的溜冰場與3.5米高祈願桃花樹！《星島頭條》記者搜羅2026年全港各區新年打卡好去處，讓大家新年行過大運，喜迎馬年！

農曆新年好去處2026｜全港新年打卡好去處推介！

農曆新年好去處2026目錄：

太古城中心與青年藝術家謝凸合作，帶來其品牌「松與松」筆下形象鮮明的松樹插畫及傳統盆栽文化的元素及時下「新禪生活」的精神。商場設有4大福運區域、8大打卡裝置，巧妙融合各種傳統吉祥寓意與當代藝術，精心策劃一趟從「迎福」、「聚財」到「求緣」的美滿開運旅程。由品牌的人氣萌趣角色「睡眼青松」引領大家漫步祈福、招財及接緣的福運之路，當中最矚目為可走進內部打卡的5米高「常滿聚抱樹」，毛絨絨的松樹仿真手感讓人沾滿好運，抱起松葉及巨型大吉咕𠱸能令新春好運蒸蒸日上。此外，5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」、必與愛人攜手走過的松緣橋「⼀路幸福」、互動遊戲「盤滿『撥』滿」，相當好意頭！

太古城中心「福運松林」

地點：太古城中心二樓中庭及中橋

回到目錄

燦氏家族於今個新春到置富Malls帶來4大場景，一家人換上賀年裝與大家共度新歲！馬鞍山廣場的燦氏會館賀新歲，在全城皆 Gym 的時代，燦子一身功夫造型出現，以武會友。近 4 米高的吹氣燦子在擂台上跟木人樁練習各種套路，擂台上金幣滾滾，象徵著財運與健康的雙重祝福。+WOO嘉湖的「燦枱腳．賀團圓」，一家大小等你開年飲早茶，懷舊茶樓花磚重現昔日香港情。

紅磡置富都會的「燦定三生姻緣寺」，大家可以走入給繁花包圍的姻緣大型籤筒打卡，燦子化身月老幫大家祈求天賜良緣，小琪則在開運風車轉輪中為你打氣。沙田置富第一城的「璀燦光影巨星影院」，燦子早已在置燦里戲院早買好戲票等你一起看套賀歲電影，全年笑口常開，生活好戲連連。

「置『燦』你迎新春」

日期：1月15日 至 3月8日

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、+WOO嘉湖、沙田置富第一城

回到目錄

今個農曆新年，由1月23日至3月3日期間，MOSTown新港城中心將首度聯乘人氣Sanrio角色HANGYODON，呈獻全港首次亮相的新春限定主題商場裝置「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON風生『水』起花庭園」。開運福星HANGYODON換上和風新春造型，於4大開運主題打卡區及2大互動玩樂區現身！當中必去6米高「HANGYODON如『魚』得水溫泉風呂」以及「HANGYODON花開富貴祈願花圃」。同場更有4款和風新年造型的HANGYODON登場，包括：新春招運達摩造型、招福貓造型、穿華麗金線羽織造型及溫泉風呂造型。

此外，HANGYODON新春期間限定店售賣10款獨家HANGYODON新品及多款日本限量精品，同場更匯集逾200款HANGYODON及人氣Sanrio characters新春精選商品，各位粉絲要入手！

「MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生『水』起花庭園」活動詳情

日期：2026年1月23日至3月3日

時間： 主題打卡區：上午10時至晚上10時 主題互動玩樂區：星期一至五 : 下午2時至下午6時；星期六、日及公眾假期 : 中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

HANGYODON新春期間限定店 日期：2026年1月23日至3月3日 時間：中午12時至晚上8時 地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）

好運財神見面會 日期：2026年3月1日 (初十三) 時間：下午3時至下午5時

迎春接福醒獅賀新歲 日期：2026年3月1日 (初十三) 時間：下午2時



回到目錄

西沙GO PARK的春日樂園特別準備5大行運打卡位，全港首個商場戶外機動5.9米闊「炫夢旋轉木馬」變身開運木馬，更特設寵物友善的靜態木馬時段，讓市民與毛孩享受「人寵Photo Time」，再加上3米高的桃花拱門，大家於百花盛放下拍下唯美照片。GO PARK2打造以粉色花卉風車構成的「緣轉風車台」，四座風車以柔美粉色系營造春日氛圍，風車綴滿精緻花卉與吉祥紋飾，象徵緣來運轉、風生水起！

場內戶外空間以盛開桃花與飛舞花瓣打造一條貫穿全場的「桃花迎春步道」，取「步步生花、一路繁華」之吉祥寓意！一向是毛孩愛蒲點的二樓晴空花園，今次特意打造「寵愛花見陣」，其中2.8米高桃花樹尤其奪目，樹上掛滿心型霓虹燈和寫滿馬年願望的祈福掛飾；一旁的2.9米闊立體桃花「Love」裝置以花團錦簇之姿，盛載著「愛寵如意、緣滿家圓」。二樓寵物公園旁，以多塊不規則鏡面與繽紛花卉交織成「迎春花鏡庭園」。鏡中映照著萌寵與主人的歡樂互動，綻放的花卉點綴其間，帶來充滿生機的視覺驚喜。

商場地面中央廣場將於2月份連續3個週末化身「人寵迎福馬新春市集」，賀年禮品、特色應節食品、寵物專區及手工產品一應俱全，方便大家輕鬆辦年貨。2月28日（初十二）商場帶來醒獅點睛開年禮及「醒獅迎新歲」巡遊表演，將新年氣氛推向高峰，為區內市民和雲雲商戶送上新春祝福，共度美好馬年！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日樂園》

日期：1月13日 至 3月1日

時間：上午10:00 至 晚上10:00

「炫夢旋轉木馬」體驗換領

日期：1月逢周六及周日；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

時間：下午1:00 至 晚上8:00（2月16-19日延長至晚上9:00）

地點：地面中央廣場

換領方法：The Point 會員憑 100 積分及即日於場內任何「即賺分」商戶單一電子消費滿 HK$100，即可於 The Point手機程式內換領雙人入場門票乙張

人寵迎福馬新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：地面中央廣場

「醒獅迎新歲」巡遊表演

日期：2月28日（年初十二）

時間：上午11:00

地點：地面中央廣場

回到目錄

荃灣廣場於今個新春在L5空中花園帶來《光影花見．幸福小馬園》，為大家帶來3大互動體驗及3大春日打卡熱點，當中包括：全新20米長的「福願光影大道，全新設計的光影大道以「花見流星」、「夢幻幸福球」、「年年有魚」等光影為主題，配合變色水波光影效果，大家可於此許下新年願望。1500呎「甜蜜光影泡泡溜冰場」踏入夢幻泡泡世界，結合變幻燈效與粉紅色流蘇打造浪漫天空，配以花海裝飾。小朋友可於「童趣騎馬仔互動區」騎上可愛馬仔拍照留念，體驗馬年專屬萌趣時刻。

至於3大祈願打卡熱點，當中必影3.5米高「『心心滿滿』祈願桃花樹」，象徵愛與希望的心心裝置配合花見小精靈隆重登場。「七彩燈謎小徑」，絢爛七彩燈飾與園景交織，打造趣味燈謎小徑； 20米長「花好月圓打卡牆」，以花海巨畫結合心意許願鏡、家肥屋潤如意鏡及閃爍花型、蝴蝶鏡，在燈光照映下閃耀動人更有七彩燈謎。

同場還有「一田新年•春饗好禮」載譽歸來，網羅人氣日式賀年禮盒、節日禮盒、高級海味、迎春年花以及賀年裝飾。「開心果甜品x手作市集」以近年人氣兼應節的「開心果」為靈感，帶來一系列創意甜點，更匯聚本地手作匠人巧製的工藝精品，包括CATCHI 開心果三重奏麻糬、開心果提拉米蘇的A.D.C.等。

荃灣廣場《光影花見．幸福小馬園》

日期：1月17日至3月1日

時間：上午10:30 至 晚上10:00

地點：荃灣廣場L5空中樂園

「一田新年•春饗好禮」

日期：1月20日至2月21日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：荃灣廣場L1中庭

「開心果甜品x手作市集」

日期：1月22日至2月22日

時間：上午11:00 至 晚上9:00

地點：荃灣廣場L1中庭

回到目錄

My Melody × Sanrio characters 主題店正式登陸又一城！主題店設有6大 My Melody打卡場景，打造滿滿粉紅治癒氛圍。場內發售多款My Melody商品，包括貝雷帽造型系列公仔鑰匙扣、毛公仔、側揹袋和化妝袋等；全新My Melody & My Sweet Piano夢裳仙境系列；更有Sanrio characters 新春精品發售，商品包括Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、節慶裝飾和揮春，另外亦有多個會場限定優惠，不可錯過！

My Melody × Sanrio characters 主題店

地點：九龍塘又一城 MTR 層 2 號 C.T.A. by GOK SIK

日期：2026 年 1 月 6 日至 3 月 22 日

時間：11:00 – 21:00

會場限定優惠 單一發票消費折實滿$100,即可獲贈DIY心型木牌乙個及迷你揮春乙張。 單一發票消費折實滿$200,即可獲贈Sanrio Gift Gate門市$50電子優惠券乙張。(消費滿$250即可減$50,有效期到2026年3月31日) 單一發票消費折實滿$450,即可獲贈限量版電子會員卡卡面乙個。(共2款,款式隨機) 消費折實滿$488,即可獲贈新年立體裝飾乙個。 會員於又一城 Sanrio Gift Gate 和 C.T.A. by GOK SIK主題專區進行打卡,完成打卡任務後可獲50 Smiles及$50優惠券乙張



回到目錄

「昂坪360．駿馬躍動迎新春」將在昂坪市集各處帶來祝福滿滿的萌爆駿馬「打卡位」，堪輿學家麥玲玲師傅亦參與新春裝置設計。昂坪市集圓形廣場設有大型新春裝置「金駿報喜迎新春」，五匹駿馬分別穿上賀年唐裝、戴上粉紅色花朵、染成紅色鬃毛，以及披上「福」字馬鞍，以可愛新春造型出現，象徵「五福臨門」。

昂坪市集放置了兩個新春祝福「打卡位」，位於市集牌坊旁的「馬到功成幸運輪」以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富。菩提樹旁的「金禧福袋賀新歲，賓客可踏進巨型福袋中，與堆滿的金元寶以及可愛駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。由即日起至1月30日，賓客可於昂坪360官方網站選購「雙重暢遊」優惠，以一張來回纜車（標準車廂）門票的價錢，在3月底前乘搭兩次來回纜車（標準車廂），優惠適用於成人、小童及長者來回纜車（標準車廂）門票。

昂坪360邀請了專業醒獅團隊及財神，年初一至年初六（2月17日至22日）每日中午12時半及下午3時半，在昂坪市集涼亭前進行醒獅表演，以及財神向賓客派發「金元寶」，與賓客一同慶祝新春，並為昂坪市集加添節慶色彩。

昂坪360．駿馬躍動迎新春

日期：1月24日 至 3月8日

時間：上午10:00 至 下午6:00

地點：圓形廣場、昂坪市集牌坊旁及菩提樹旁

醒獅表演賀新歲+財神駕臨迎新春

日期：2月17至22日（年初一至初六）

時間：下午12:30及3:30（每日兩場，2月21日首場提前上午11:45舉行）

地點：昂坪市集涼亭前

堪輿學家麥玲玲師傅派發祝福

日期：2月21日（年初五）

時間：上午11:45

地點：昂坪市集涼亭

回到目錄

尖沙咀iSQUARE國際廣場聯乘香港插畫家品牌oh…little sweet，將其筆下小湯圓、柴火人、小水滴等10多位人氣角色，化身新春打卡裝置。地下正門前iPIAZZA的「新春甜蜜花園」，從春日庭園拱門為起點，到5米高巨型團圓福袋、小庭園、櫻花園等，祝福大家新年財運、事業、愛情、學業、健康等大豐收。大堂樓層的iEXHIBITION的「甜甜蜜蜜團子店」由一眾角色以「圓」滿幸運三色小團子及食得幸福團圓麻糬攤檔，讓大家感受農曆年的熱鬧氣氛！3樓iFUNCTION的「招財開運大街」為大家準備吉祥美食，招財角仔、步步「糕」年糕店、甜絲絲點心店、熱烘烘栗子店，祝願大家新年豐衣足食，甜蜜圓滿。

除了打卡裝置之外，商場於2月舉行新春市集賀新歲，除了購買年貨、應節特色商品及文創產品，更有oh…little sweet的期間限定店，包括首次發售的萌萌的文件夾、御守匙扣及揮春等。

iSQUARE國際廣場「春日甜蜜樂園」

日期：1月23日至3月8日

時間：上午10:30 至 晚上10:30

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION

新春市集賀新歲+期間限定店

日期：2月7至8日、14至15日

時間：中午12:00 至 晚上8:00

地點：3樓iFUNCTION

回到目錄

Fashion Walk X Brunch Brother“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

今年新春，恒隆地產旗下商場Fashion Walk誠意送上暖笠笠的祝福！商場聯乘韓國人氣文創角色「Brunch Brother」，打造“BRUNCH”into the New Year潮玩新年主題活動，將韓式軟萌暖意融入濃厚中式元素帶到銅鑼灣潮流街區。一眾可愛討喜的 Brunch Brother 角色已換上全新喜慶賀年春裝，喜氣亮相，即日起至 2026 年 3 月 3 日與大家共迎馬年，祝願新年暖意洋溢、福運連連！

“BRUNCH”into the New Year潮玩新年

日期：即日起至2026年3月3日

地點：Fashion Walk

回到目錄

香港仔中心新春呈獻「馬上發發發」

今個新春，香港仔中心聯同本地人氣插畫師「胡氏這一家」及「小襪兔」聯手打造「馬上發發發 !」新春活動，由1月16日起至3月3日，胡氏這一家及小襪兔家族將首次亮相香港仔中心，當中包括祈願馬年馬運亨通的「馬上發發發巨型點鈔機」及體驗天降橫財的「現金馬上從天降」2大打卡位，更可參加「馬上抓錢發發發遊戲」，於指定日子憑消費即可免費參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋。

「馬年發大財 馬上發發發 !」戶外新春裝置活動詳情

日期：1月16日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔露天廣場及香港仔中心4期地下

「馬上抓錢發發發」遊戲活動詳情

換領日期：2月7-8及14-16日

時間：下午1時至晚上10時

地點：香港仔中心2期地下

參加方法：

於香港仔中心商舖以電子貨幣消費滿港幣$300或以上，憑有效即日單一機印發票，及對應商戶之即日電子貨幣付款存根或手機支付之交易記錄頁面，即可免費參加抓錢遊戲，贏取幸運福袋。每日名額有限，額滿即止。

回到目錄

文:RY

資料及圖片來源:官方提供