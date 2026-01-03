$30,000入錢買「紙黃金」！心急婆婆誤墮詐騙求裝不明App「攞錢」 醒目手機店員苦勸 後續咁解決...

近年金融投資騙案日益猖獗，騙徒手法層出不窮，長者更往往成為主要目標。近日，深水埗黃金電腦商場一家手機維修店，就成功識破一宗針對長者的投資騙案。兩位婆婆誤墮詐騙，花數萬元血汗錢買「紙黃金」，幸得店員苦口婆心勸阻及時止損，免卻一錯再錯。

手機維修店揭發投資騙局 六旬婆婆被騙$30000

深水埗黃金電腦商場一家手機維修店，近日成功識破一宗針對長者的投資騙案。

事件發生在深水埗黃金電腦商場內的智能電話維修專門店「EZFIX」。當日，兩位年約60至70歲的婆婆到店求助，聲稱需要店員幫忙，安裝及認證一個手機應用程式，才能提取投資款項。

店員了解後，發現兩位婆婆墮入了典型的投資騙局。據悉，騙徒先透過訊息對話與她們建立信任，然後引誘她們在假冒的投資網站投入資金，訛稱是類似比特幣的投資，並已花了三萬多元購買「紙黃金」。即使店員展示相關新聞報導，力證是騙案，惟兩位婆婆仍然深信騙徒，堅持要取回已「投資」的金額，又聲稱曾成功取回部份金錢。其中一位婆婆更心急地表示：「唔裝（app）攞唔到錢！」、「有錢攞做咩唔攞！」。

醒目店員1招堵截詐騙 「唔係個別事件」

店員擔心再發展下去，婆婆會越發投入更多的金錢。

店員再深入了解，發現婆婆所謂能取回本金的過程，每次均被收取高達30％的手續費。店員擔心再發展下去，婆婆會越發投入更多的金錢。面對執迷不悟的婆婆，店員只好刪除其手機內所有可疑的應用程式及騙徒資訊。

《星島頭條》聯絡 EZFIX 了解，負責人透露，其中一位婆婆是熟客，另一位是其朋友。兩人其後曾再次到店，要求協助驗證Gmail，一度仍未對騙徒「死心」。因為尊重客人意願，店員並未代為報警，但據了解，她們的家人已知悉事件並正在跟進。

負責人表示，類似事件屢見不鮮，受害者多為長者。長者很多時會因不懂操作手機，例如更新WhatsApp或WeChat等，而向店舖求助。每次修好手機後，店員都會看見有騙徒的訊息彈出，引誘長者墮入網戀或投資陷阱。每次店員都會盡力阻止長者誤墮騙案：「大部份時間佢哋都聽得明嘅，知道咗就冇再去繼續被騙，但係都有少部份嘅人係真係好似俾人洗腦咁樣。」

網民大讚維修店「有心」

維修店將事件放上社交平台，望引起更多人關心長者免墮網路陷阱。不少網民大讚店員「有心」、「好人好事」，「香港勝在有你！」。有網民分享類似經歷，指家中長者亦曾誤信網上廣告，安裝不明來歷的應用程式。亦有自稱銀行職員的網民建議，可致電「防騙易18222」熱線，由更專業的人員跟進。



圖片及資料獲 ezfixhk＠Instagram 授權轉載。







