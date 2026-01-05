李居明-鼠牛沖害太歲 負負得正度馬年｜李居明大師會客室

今年十二生肖運程排行榜上，沖得最厲害的是肖鼠的朋友！「子午相沖」是南北方位的衝擊，最多麻煩事！由於「鼠牛」是六合，因此，牛肖朋友也是害太歲，可見生肖屬鼠、屬牛的人士今年都多變動。

獨立來看，鼠牛二肖的朋友在馬年都不入好運的類別，但很有趣的是，當他們走在一起卻能夠「負負得正」，因為「子丑相合」！丙午年多「火」，每個人都需要散散熱毒，他們有散熱有功的「奉獻」！二肖如何化解太歲從容度過太歲年，請參考《馬年運程》書提示的化解方法！

曾被稱「都市傳說」的《尋秦記》電影版，在千呼萬喚下終於上映，感謝古天樂令我們擁有重回戲院的激情。

「新光黃埔影藝城」公映好戲一部接一部，有《尋秦記》及《阿凡達3》。

鼠肖三合六合來救

老鼠遇上馬是「沖太歲」，又沒有吉星拱照，鼠肖在馬年的運程是明顯地吃虧了。南北相沖下的第一個影響是「大耗」，意思是花很多錢，精力也會宣泄得厲害。此外，還有飛刃、月空，都是會帶來麻煩的。所以，屬鼠的朋友在馬年要兼用「三合」、「六合」來救！

鼠的三合是「申子辰」，就是猴、鼠和龍，鼠和牛是「六合」，豬、鼠和牛則是三會水局。因此，鼠肖人在馬年會傾向與屬豬的朋友交好，甚至是姓朱名珠的朋友也屬於這個範疇。鼠肖朋友在身邊找找有哪個屬牛的朋友，姓牛的也可以，多和他們接觸就好了！

牛肖易犯桃花劫

影圈中屬牛的朋友很多，最著名當數劉德華了。他們的性格是非常勤力的，在公司裏定是個模範員工。一輩子只做一份工作，或是喜歡一件事情後就永不改變。他們在馬年的運程裏有兩顆重要的星，一是月德，二是咸池。「月德」代表煥然一新，盡顯魅力。「咸池」是指牛肖男女都易犯桃花劫。牛肖在馬年除了「害太歲」，也有「小耗」，即是會破點財，以及消耗其體力。此外，還有一顆名字很難聽的「死符」星，意思是指人的精神不大好，故此令牛肖朋友的運程排名不算高。

農曆大年初六於沙田大會堂賀歲公映的《粵劇特朗普4.0》四日四場，反應熱烈，目前正在搶飛中！

2026年香港新片大旺場，「新光黃埔影藝城」公映好戲一部接一部，來大院睇戲氣氛狂熱不一樣。來新光黃埔睇《尋秦記》可免費獲贈「秦俑鎖匙扣」一個，另有秦俑公仔於戲院吉祥居限量發售！