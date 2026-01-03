李居明-《粵劇特朗普4.0》侵侵大戰街市菜苗｜李居明大師會客室

剛踏入2026年，上天便給我一個大大的「喜出望外」！第一個驚喜，莫過於農曆大年初六於沙田大會堂賀歲公映的《粵劇特朗普4.0》，首日開票房已接近爆滿！四日四場，不僅是前排靚位早被掃清，而且整個後排座位大部分被年輕觀眾全數包場，也算是粵劇票房史上的神蹟！目前還在搶飛中！

江欣燕作跨界演出

今次最大亮點，必定是「扮嘢天后」江欣燕作跨界演出。首次挑戰粵劇的她，不只是開金口唱粵曲，更為演伊萬卡而設計了一場「出浴戲」，挑戰粵劇舞台尺度。正當我寫新台詞時，日本政壇新首相高市早苗成為全球焦點，正合時事粵劇，我靈機一觸，便加入了「街市菜苗」及那隻到處為患的黑熊，希望帶給觀眾新鮮感和驚喜。

由於「特朗普」這個人物的獨特性，擁有極高的話題性和吸引力，當每次重演時都追上新時事，例如第二次公演時，便加入了時任美國總統拜登和賀錦麗；到第三次公演，則加入了烏克蘭總統澤連斯基及特朗普遇刺內容。不少朋友都說「追《粵劇特朗普》似追連續劇！」這次得知4.0賀歲，都急不可待去搶飛！沒想到大家的戲癮都這麼大，都在追戲看！

全城期待，香港人集體回憶《尋秦記》12月31日起於新光黃埔影藝城每日8場公映。

/來新光黃埔睇《尋秦記》可免費獲贈「秦俑鎖匙扣」一個，另有秦俑公仔於戲院吉祥居限量發售！

三代人追看《粵劇特朗普》

有些年長的朋友跟我說，過去他們一直看傳統粵劇，直到兒孫推薦看《粵劇特朗普》後大呼過癮，從沒想過看一齣戲，可以如此激情！可以回春！所以，今次一家三代人都來捧場呢！……此劇一定會令你拍爛手掌，喜出望外，由頭笑到尾，如你還未購票，馬上搶飛吧！

《粵劇特朗普4.0》作為2026年賀歲粵劇，還有其特殊意義。2016年我開創了近代史粵劇新潮流，連續編撰了《毛澤東之虛雲三夢》、《粵劇特朗普》、《共和三夢》、《智擒四人幫》及《小平你好》等五套近代史粵劇，至2026年剛好是十周年紀念！《粵劇特朗普》得到廣大觀眾的認可，我感到非常欣慰。衷心希望開創未來5.0、 6. 0、7.0的連續劇！

先化凶星再催財

馬年風水展開幕，數日來人頭湧湧，因為過了冬至後，已進入馬年的氣運，就要為明年布局了！今年赤馬年，家家戶戶首要化三大凶星保平安，即南方的五黃煞、西北方的二黑病符，及西方三碧是非星，其次催旺四大財星，風水展提示了擺放風水物的重要參考，可蒞臨現場參觀查詢。

新光黃埔公映猛片陸續有來，我在此推薦好戲《尋秦記》，感謝古天樂令我們擁有重回戲院的激情！下一部感謝及期望是黃子華的《夜王》！截稿前最新消息，來新光黃埔睇《尋秦記》可免費獲贈「秦俑鎖匙扣」一個，另有秦俑公仔於戲院吉祥居限量發售！在此祝福星島讀者：馬年身體健康，萬事勝意，春風得意，喜出望外！