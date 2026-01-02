Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力

生活百科
更新時間：15:09 2026-01-02 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-02 HKT

成功路上，往往橫亙著難以逾越的出身與資源差距。近日，有港女在社交平台上發文，回顧大學時期為富家子弟補習的往事，分享有4件事讓她深刻體會香港的貧富懸殊，「嗰刻我好似溝渠老鼠偷窺別人幸福。」帖文引起網民熱議，不少網民共鳴：「選擇大於努力」、「呢啲真係冇得比，因為一出世投胎已經定咗一個人嘅level。」即看下文了解詳情。

港女回憶補習經歷揭「貧富差距」 4事見盡貧富懸殊

近日，有港女在Threads上發文，指近期看見有不少人討論「Privilege（特權）」一詞，遂憶起大學時期的一段補習經歷。事主表示，她自小住在公屋，家庭環境「家無寧日」，每天需花數小時由新市鎮乘車到市區上學，中四起更需為樓上小孩補習以賺取車費。

雖然過程極其辛苦，但最終成功憑個人努力考入香港大學，讓她一度以為這就是「成功」。直到她前往補習學生的家，位於九龍站上蓋的「擎天半島」，才真正感受到巨大落差。該屋苑出入時不但需要經過類似地鐵的閘機，在大堂處更有職員主動開門。除此之外，事主雖已入讀港大，「但只係負責幫呢位喺全港第一小學年年考第一嘅學生跟功課有無做齊」，全因學生的英文由外國人老師教授，而普通話則由北大退休教授執教。

港女憶述：好似溝渠老鼠偷窺別人幸福

最令事主難忘的是學生的一篇週記，寫有：「同爸爸媽媽星期日一齊整cookies！」並附上全家對鏡頭開心大笑的合照。在補習結束後，三位工人姐姐輪流端出冒著白煙的餸菜出來，而學生的父母則剛下班回家，「抱住佢錫，問佢今日過得開唔開心。」事主回憶，當時的她猶如「溝渠老鼠偷窺著別人的幸福」，看著學生美滿幸福的生活，反觀自己連$20的唐記燒賣都不捨得買，「我仲未食飯，拎住啱啱賺個幾百蚊落圓方，無一間餐廳我敢行去望價錢」，最終忍不住在凱旋門與擎天半島中間的廣場「爆喊咗出嚟」。

事主最後補充，她不時還會想起這段經歷，「宜家創業路上，每次想放棄嘅時候就會諗起呢個經歷。」但是，她並不認為「苦難使人強大」，「只係當你無辦法決定坐邊架車、去邊個方向，至少喺架車入面，你仍然有某種自由意志，選擇坐邊個位、選擇同邊個坐、選擇幾時轉車。」

網民共鳴：選擇大於努力

帖文引起網民熱議，不少網民共鳴「選擇大於努力」，直言「呢啲真係冇得比，因為一出世投胎已經定咗一個人嘅level（層次）」、「富二代：你憑什麼認為寒窗苦讀十年就能贏過我家三代經商」、「開始人越大接觸嘅人士唔同咗，視野格局都唔同咗後，就開始明白，原來好多嘢，一開始就係唔公平，唔公平到令人崩潰，就睇以後有冇機會我哋點樣去盡量爭取公平返。」

也有網民安慰事主，「你讀港大，自己創業，已經係一個好成功嘅人，每個人嘅起點同終點都唔同，真係無需要同任何人比較」、「比較永遠都唔會完，例如你搵佢同馬斯克比，個差距仲大過你同佢，做好自己就ok啦」、「所以有時做所謂井底之蛙係開心嘅，因為唔洗知太多出面世界嘅嘢，自己開心就得，呢啲生活其實可能仲快樂。」

圖片及資料來源：[email protected]

文：Y

