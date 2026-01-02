西貢海濱公園餐廳大執位？ 港爸重遊大驚「原來成個碼頭啲舖吉晒」 網民嘆生意難做：賣燒賣魚蛋有錢賺

位於西貢碼頭旁邊的西貢海濱公園，以往都有不少餐廳進駐，每逢假日都不乏市民及遊客聚集，成當地地標之一。近日，一名港爸闊別多年重遊，驚覺「原來而家成個碼頭啲舖吉晒」，有網民則嘆生意難做，詳情即看下文！

港爸闊別多年重遊西貢海濱公園 驚覺「成個碼頭啲舖吉晒」

近日有港爸於社交平台發文，指自己「好多年冇落去」西貢海濱公園，驚覺海濱公園已光輝不再，「原來而家成個碼頭啲舖吉晒喎」，亦有再留言表示：「估唔到連啲士多都執埋！大吃一驚！」西貢海濱公園可說是西貢的其中一大景點，以西貢碼頭為鄰，昔日有不少特色餐廳進駐，室外座位區能欣賞到海濱景色，加上有餐廳主打寵物友善，吸引大量愛狗人士光顧。惟去年海龜餐廳突宣佈結業，有網民分析指「早幾年去過不准狗狗入內」為結業的導火線，令餐廳失去一大特色及客源。

網民嘆酒吧餐廳「好難做」 倡設「海景大排檔」

有網民留言指，昔日的酒吧餐廳「好難做」，在租金合理的前題下，建議「不如改海景大排檔」，亦有人認為考慮在原址販賣燒賣、魚蛋或煎饟三寶等小食更化算，「流量快，山大斬埋有柴有錢賺。」



文：TF

資料及圖片來源：將軍澳主場@facebook、小紅書、星島圖片庫

————

