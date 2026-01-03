茶果嶺海濱公園驚現神秘遊玩設施？矮版韆鞦「趴又唔得swing又唔得」港人苦笑問「到底點玩？」 原來真實玩法係咁......

各區不乏遊樂公園，家長們不時帶子女到公園「放電」遊玩，一同享受童趣時光。近日，有港人前往茶果嶺海濱公園時發現一個神秘的遊玩設施，由於裝置離地不高有如「矮版韆鞦」，令她滿頭問號表示：「趴又唔得swing又唔得，到底點玩？」，原來這個設施為1類人特設，真實玩法是這樣......

茶果嶺海濱公園驚現神秘遊玩設施？矮版韆鞦「趴又唔得swing又唔得」

茶果嶺海濱公園於2023年8月底啟用，設有公園滑梯與玩水設施，同時帶來海濱空間與園景平台，能眺望維港及啟德郵輪碼頭，成為家長與小朋友的樂園。近日，有港人前往公園時發現一個神秘的遊玩設施，由於該裝置離地不高有如「矮版韆鞦」，她嘗試趴到設施上有如「超人飛翔」姿勢，但找不到正確的玩法，直言「趴又唔得swing又唔得」，更不禁苦笑：「到底點玩？」。

原來真實玩法係咁......

有網民搞笑表示此設施或供寵物遊玩，「人哋係俾倉鼠玩」；也有網友推斷：「人哋攞嚟坐？」。同時，有網民表示會否是健身設備，「俾你做平板嘅時候手踭唔使直接黐地下」。不過，有好奇網民早早曾於現場向管理員查詢，「用來比BB搖嘅～」。其實，根據負責設計園景平台的智樂兒童遊樂場協會網頁顯示，這個設施為了回應嬰幼兒的遊戲需要，園內特設多種合宜設施，讓市民留意「0+」的標示。這個位於公園內遊戲區1之風遙遙區的搖盪裝置，正是為0+而設，讓幼兒坐在地上，用手擺動小吊床，便能嘗試自主前後搖盪的初體驗。

此外，公園以好玩自然為主題，如設於遊戲區3的管道迷宮，便以渠管組合成綿延起伏的山勢，吸引小朋友遊走其中。園內設施符合國際安全標準及共融設計標準，輪椅使用者或坐於嬰兒車的小朋友都能如一般小朋友一樣，在彩虹隧道、彩虹大樹下參與光影聚等。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、智樂兒童遊樂場協會