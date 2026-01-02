宣傳易大結局！開播近30年 網民難忘6大經典廣告 金寶綠水/景鴻移民/迷你倉 1口號最經典

隨著網絡時代的來臨，傳統電視廣告模式面臨巨大挑戰。陪伴港人近30年的經典廣告時段「宣傳易」，於2025年12月31日播出最後一集後正式畫上句號，結束其長達29年的歷史。宣傳易「大結局」的消息隨即在網上引發熱烈討論，不少網民對其深入民心的經典廣告表示懷念。

宣傳易播足29年 金寶綠水/迷你倉廣告成集體回憶

事緣，有網民在電視節目時間表發現，「宣傳易」自一月一日起停播，引發集體回憶。「宣傳易」由凌速傳播有限公司於1996年創立，是與香港無線電視（TVB）合作，專為中小型企業提供的一個價格相宜的電視廣告平台。節目通常在凌晨、深夜及日間的非黃金時段播出，每集長達5-7分鐘，以輕快節奏一次過播出多間中小企公司的廣告合集。據宣傳易網站最後一次更新資料顯示，每10秒廣告，每次播放低至$700起。憑藉其獨特的低成本製作和高重複率，成功孕育出多個家喻戶曉的廣告。

當中最深入民心的經典廣告，包括金寶綠水、時昌迷你倉、得成僱傭、景鴻移民、葉謝鄧律師行及Jackeline暗瘡護理等，事隔多年，依然深深植入網民腦海，可見廣告相當成功。其中葉謝鄧律師行就曾公開分享，雖然自廣告播出後經常收到「律師賣廣告，真cheap」的負面評語，不過賣廣告可以幫他們觸及特定的服務對象，例如需要重組欠債或面臨破產的目標客戶等等。

網民難忘經典口號 「又一個時代嘅終結」

對於「宣傳易」的停播，網民反應兩極。一方面，許多人感到不捨，直指宣傳易「陪住長大」，形容這是「又一個時代嘅終結」、「記得以前4月1日出愚人節呃人報紙，其中一段是宣傳易大結局，估唔到今日真係發生」。網民紛紛盤點心目中的經典廣告，並笑言對「認住金寶鐘、清潔好輕鬆」、「佢都係我同鄉喎」、「有JACQUELINE，冇暗瘡！」、「靈格風，自學外語更輕鬆。」及「恆宇仁龍拳」等口號瑯瑯上口。有網民認為，這些「騎呢低成本廣告仲多討論過正常廣告」，成為一代人的共同回憶。

另一方面，也有不少網民直言「執得好」，表示過去「一見到播宣傳易就想Ｘ出聲」，因其阻礙了節目連貫播放。同時，網民亦理性分析其式微原因。有網民形容，「網絡未全面應用前，就咁approach無線賣廣告唔係細公司負擔到，宣傳易比個平少少package」、「當年tvb大把廣告，大公司食晒啲time slot，加埋啲深夜時間無咩大野會揀，索性濃縮一個time slot將利潤最大化」。但如今是網絡時代，「Facebook、YouTube又可以做到targeting，成本又低啲」，傳統電視廣告的優勢不再。更有人點出，現時電視台已將廣告「直接喺節目裡面做間接宣傳」，令「宣傳易」的模式變得過時。