元朗區超市驚現罐頭上鎖 午餐肉/豆豉鯪魚都要防盜？網民：咁煩就唔買 百佳咁回應……

元朗區超市驚現罐頭上鎖？近日有網民於元朗區一間超市發現多款價格十幾至二十多元的罐頭食品，包括午餐肉、豆豉鯪魚、咸牛肉及沙甸魚等，全都上了保安鎖，需找職員開鎖方可購買。帖文迅速引起網民熱議，不少網民認為此舉是為防偷竊，亦有人指出不是每間分店都有上保安鎖，對此百佳超市以五字回應。

元朗區超市驚現罐頭上鎖 午餐肉／豆豉鯪魚都要防盜？

最近有網民於Facebook分享，指自己於元朗區一間百佳超市購物時，留意到多款平價罐頭食品被加上保安鎖，於是發文問其他網民「唔知你哋附近嘅百佳係咪都係咁呀？」。事主其後主動向百佳超級市場查詢，獲回覆指有關安排「屬公司政策」；豈料近日再訪同一分店時，發現除午餐肉外，其他多款罐頭亦同樣上鎖，需找職員開鎖方可購買，對此表示疑惑。

網民熱議：咁煩就唔買

貼文迅速引起網民熱議，網民認為此舉是為防偷竊，直指：「賊多過客」、「成本效益高過被偷？如果係嘅，咁真係好多小偷」、「明顯變壞變差！以前邊會上鎖！騙案上升！經濟變差！」、「唔好話罐頭同貴嘢，平到十幾蚊支嘅牙膏、幾蚊包嘅糖都有人偷」、「防小偷」、「零元購而家到香港」、「事出必有因」、「梗係多人偷先會咁做，舖頭都要人手嚟做呢啲額外嘢」、「朋友做零售店，話而家偷嘢非常非常嚴重，幾大盒、幾貴都敢偷，明目張膽程度，令人咋舌！」

有網民指出「深水埗區超市都見過」，不過亦有人指自己附近分店，相關貨品並未有上鎖，認為網民的分店屬個別情況：「下（吓）！我樓下果間冇咁樣做！」、「慈雲山冇上鎖呀。」《星島頭條》記者到訪旺角區百佳超市，店內的罐頭食品並沒有上保安鎖。

來源：Sun Travel@Facebook授權

文：M