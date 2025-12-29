港人因病入住隱世「度假感」醫院？大讚環境清幽人傑地靈 網民：真係靚到唔似醫院

香港隱世「度假感」醫院？最近有網民分享於年初因病入住東華東院，大讚環境清幽、人傑地靈，形容感覺「好似度假咁」，甚至成為其數十年來最享受的日子。貼文迅速在網上引起熱議，當中醫院與眾不同的內部設計更引起網民關注，指：「靚到唔似醫院！」

港人因病入住隱世「度假感」醫院？大讚環境清幽人傑地靈

最近有港人於Threads分享住院經歷，指年初因病入院，「去咗東華東（院）住咗排」，他形容住院過程「感覺好似度假咁，加上環境清幽，人傑地靈」，更表示「呢幾十年以來，最享受呢段日子，感謝」，並於貼文中分享醫院內部環境。

位於銅鑼灣掃桿埔的東華東院建於1929年，主樓由知名建築師樓巴馬丹拿集團設計，於2009年評為二級歷史建築。東華東院採用西式建築設計，頂樓樓窗採用拱門形，設有寬闊迴廊配以木框窗戶，室內裝潢古典優雅，加上醫院範圍種有不少植物，配合高樓底結構，環境相對開揚，通風採光良好，與一般醫院環境有別。

網民驚歎：真係靚到唔似醫院

帖文分享後，引來網民熱烈回應。不少人對醫院環境表示驚歎，有人留言「唔講以為去咗法國」、「呢度真係唔似醫院」、「睇建築風格都估到歷史悠久」、「你影得好靚」、「你啲角度攞得好靚，好有美感」，亦有網友紛紛送上祝福，如「祝你新一年，精神爽利，身心舒暢！」、「最緊要係養好個病，好好休息，早日康復」。

與此同時，有網友好奇「其實有咩病先會入呢間醫院？」樓主則回覆指該院接收「交通意外創傷長期治療、中風、神經創傷等……仲有舒緩治療之類」，並補充「本人覺得醫院都係一個好地方嚟嘅，以前有人喺度出世，有人康復，當然有人好唔返，甚至乎去世。」

來源：Threads